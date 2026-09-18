Campioana României la handbal masculin, Dinamo București, a obținut o remiză dramatică în deplasare, scor 25-25, în fața danezilor de la SAH Aarhus. Meciul a contat pentru etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor, oferind fanilor un final plin de tensiune.

Evoluție strânsă pentru Dinamo București în cea mai importantă competiție continentală intercluburi. „Dulăii” au încheiat la egalitate, scor 25-25, confruntarea din deplasare cu formația daneză SAH Aarhus. Partida a debutat sub semnul prudenței, ambele echipe arătând o lipsă de inspirație în faza ofensivă în primele minute ale înfruntării. Gazdele au deschis scorul abia în minutul 3, în timp ce primul punct al campioanei României a fost marcat în minutul 5. Din acel moment, duelul din Danemarca s-a transformat într-o dispută extrem de echilibrată, în care cele două combatante au mers cap la cap. Jucătorii dinamoviști au reușit să intre la vestiare cu un avantaj minim, tabela arătând 15-14 la pauză. Reluarea jocului a adus o replică tăioasă a danezilor, care au întors rapid rezultatul și au trecut la conducere. Elevii lui Dinamo nu au cedat presiunii și au recuperat ecartul în momentele decisive. Pe finalul meciului, bucureștenii s-au aflat la conducere cu scorul de 25-24 și au avut în ultimul minut o șansă uriașă de a închide partida și de a pleca cu toate punctele. Gazdele au restabilit însă egalitatea cu doar câteva secunde înainte de fluierul final, privând Dinamo de o victorie istorică. Principalii marcatori ai partidei au fost Vujovici și Lenbroch, ambii cu câte 5 reușite pentru Dinamo, în timp ce de la danezi s-au remarcat Loerke cu 6 reușite și Olsson cu 5. În urma acestui rezultat, ambele echipe au acumulat primul punct în cadrul Grupei E. Situația în clasament rămâne una complicată pentru reprezentanta României, având în vedere că în cealaltă dispută a rundei, deținătoarea trofeului, FC Barcelona, a învins Montpellier în deplasare cu scorul de 28-27. Catalanii conduc grupa cu un total de 4 puncte, fiind urmați de formația franceză cu 2 puncte. Pentru Dinamo, care a debutat în competiție cu o înfrângere pe teren propriu în fața celor de la Montpellier, scor 23-27, urmează un examen de foc. Pe data de 8 octombrie, campioana României va primi vizita celor de la FC Barcelona într-un meci de gală. Miza este extrem de importantă în contextul noului format al competiției, care aliniază la start 24 de echipe împărțite în 6 grupe. Primele 2 clasate din fiecare grupă merg în fazele superioare, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 își vor continua parcursul internațional în European League.