În fiecare an, sărbătorim pe 13 septembrie, Ziua Naţională a Pompierilor din România. Ea marchează una dintre paginile de eroism semnate de către pompierii militari încă de la înfiinţare. Recunoaşterea faptului că13 Septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, însă a fost legal oficializată începând din 1953, fiind prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență.

Intrarea în Bucureşti a trupelor otomane a prilejuit unităţilor române

prezente în garnizoană – printre care şi Compania de Pompieri – unul dintre cele mai înălţătoare momente ale Revoluţiei române de la 1848: bătălia din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate şi independenţă naţională a poporului român. Comandantul Regimentului 2 Infanterie şi şeful garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu, primiseră ordin în ziua de 12 septembrie 1848 din partea Locotenenţei Domneşti să deplaseze în ziua următoare subunităţile în Dealul Spirii, pentru a participa la primirea unei coloane otomane formată din aproape 6.000 luptători şi comandată de Kerim Paşa, ce urma să preia cazarma din acea zonă. Însa lucrurile au luat cu totul alt curs.

Printr-o coincidenţă, în aceeaşi zi de 13 septembrie, cu puţin timp înaintea

sosirii trupelor otomane avusese loc înmânarea noilor drapele ale Regimentului 2 infanterie. Solemnitatea a influenţat moralul şi devotamentul ostaşilor, voinţa de a apăra demnitatea naţională. Aceeaşi stare de spirit îi caracteriza şi pe ostaşii Companiei de Pompieri comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu. Soldaţii lăsaţi pentru paza cazărmii au cerut comandantului lor: „Luaţi-ne şi pe noi, nu ne lăsaţi în cazarmă, ca pe nişte nevrednici, căci dacă acolo, în Dealul Spirii, va fi vreun război, noi vrem să murim cu fraţii noştri.” Încleştarea propriu-zisă s-a declanşat ca urmare a unei altercaţii între un ofiţer al companiei de Pompieri (sublocotenentul Dincă Bălsan) şi unul otoman; deşi împresuraţi din toate părţile de turci, pompierii s-au avântat cu curaj împotriva acestora, alternând focurile de armă cu lupta la baionetă şi lovind fără cruţare inamicul care, în pofida superiorităţii numerice, a fost cuprins de panică. Otomanii au reuşit să pună în poziţie de tragere două piese de artilerie şi au deschis focul asupra pompierilor. Aceştia au pornit împotriva tunurilor inamice şi după o scurtă luptă au capturat gurile de foc, pe care le-au întors împotriva duşmanului. Efectele au fost puternice: din rândurile otomanilor au căzut zeci de morţi şi răniţi; numai că, din cauza lipsei de muniţie, în cele din urmă tunurile au fost abandonate.

Pompierii nu au încetat lupta decât atunci când Kerim-Paşa, văzând că nu poate înfrânge rezistenţa garnizoanei din Dealul Spirii, a trimis un ofiţer care a propus încetarea focului, garantând în schimb „libera ieşiredin cazarmă” – angajament care mai apoi nu a fost însă respectat de otomani. Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârşitoare.

Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul şi patriotismul pompierilor militari, a acordat în anul 1860 participanţilor la eroicul act pensii pe viaţă şi prima medalie românească: PRO VIRTUTE MILITARI. In memoria pompierilor militari morţi în bătălia de pe Dealul Spirii, în anul 1901 a fost inaugurat pe strada 13 Septembrie, în faţa Arsenalului Armatei, Monumentul pompierilor militari.

De ziua pompierilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sălaj au organizat o prezentare a tehnicii de intervenție şi diverse activități de informare preventivă. Totodată, la nivelul subunităţilor de la nivelul judeţului au fost organizate „Ziua Porţilor Deschise”, activitate în cadrul căreia, cei interesaţi au putut asista la prezentarea tehnicii şi mijloacelor de intervenţie specifice. În acest an 13 Septembrie are o dublă semnificație deoarece acesta dată este într-o zi de marți, ceea ce înseamnă că pe lângă ziua armei pompieri a fost marcată și Ziua Informării Preventive, o campanie derulată la nivel național încă din anul 2011. Aceasta activitate de informare preventivă este cunoscută și derulată de câteva ori pe an și are ca logo o pisică neagră, și are ca scop conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare specifice diferitelor tipuri de situaţii de urgenţă .

La manifestările organizate de pompierii sălăjeni , cu ocazia zilei de 13 septembrie, au participat un număr impresionant, peste 100, de copii și elevi din municipiul Zalău, însoțiți de cadrele didactice, iar cei mai mici chiar și de părinții care au fost cooptați ca, împreună cu școala, să ofere o ”lecție vie” despre ce înseamnă a fi pompier, despre menirea și importanța acestei meserii.