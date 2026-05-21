Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău a devenit centrul roboticii și al creativității din județ, găzduind ediția din acest an a prestigiosului festival-concurs județean „RoboDream”.

Evenimentul a reunit zeci de elevi și cadre didactice din întreg județul Sălaj. Aceștia și-au pus în valoare creativitatea prin proiecte inovatoare, machete și creații artistice. Prezența publică a echipelor și a profesorilor reprezintă un sprijin important pentru comunitate.

Această explozie de inovație și creativitate dedicată viitorului științelor a beneficiat de o organizare riguroasă. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” a coordonat evenimentul prin echipa de management formată din directorul Rus Gheorghina Dana, directorul adjunct Har Mihaela Voichița și profesorii coordonatori Perneș Stoica Florica și Szilágyi Miklós Attila. Competiția a fost structurată pe trei secțiuni de impact: proiecte, machete și creații artistice. La eveniment a participat și inspectorul școlar general, prof. Bancea Gheorghe. Acesta a aprobat oficial proiectul alături de inspectorul educativ, prof. dr. Rus Mădălina – Ioana.

A fost o adevărată recunoaștere a excelenței pe podiumul destinat atât liceenilor, cât și elevilor de gimnaziu, unde juriul a avut misiunea dificilă de a departaja cele mai bune lucrări.

Pentru secțiunea de Proiecte, au concurat echipe pregătite de profesori dedicați. Evaluarea strictă a juriului, format din cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri, a ținut cont de normele de protecția muncii și de originalitatea soluțiilor.

În cadrul categoriei destinate liceelor, Premiul I a fost câștigat de elevul Țurcaș Nicolas de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, sub îndrumarea doamnei profesoare Anca Lazoc. Treapta a doua a podiumului a fost ocupată de gazdele competiției: Premiul II a revenit elevului Meseșan Raul de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, coordonat de echipa de profesori Perneș Stoica Florica și Szilágyi Miklós Attila. Tot la unitatea de învățământ gazdă a rămas și următoarea distincție, deoarece Premiul III a fost adjudecat de elevul Toth Simeon, sub îndrumarea aceleiași echipe de profesori, Perneș Stoica Florica și Szilágyi Miklós Attila.

Nivelul ridicat al competiției a fost vizibil și la secțiunea de Proiecte destinată gimnaziului. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, obținând Premiul I, s-a clasat echipa formată din elevii Marincaș Ruben, Mesaroș Andrei și Șopterean Marius de la Școala Gimnazială Nr. 1 Românași, coordonați de doamnele profesoare Coman Maria și Cotoi Roxana. Tot la gimnaziu s-au remarcat prin calitatea prezentărilor și proiectele coordonate de profesorii Pojar-Chiș Lavinia Maria și Ghile Aurelian-Ovidiu de la Școala din Marca, dar și cele pregătite de doamna profesoară Duma Ioana de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

În mod cu totul deosebit, juriul a decis să acorde o Mențiune Specială unui tânăr extrem de promițător. Este vorba despre elevul de gimnaziu Perneș Stoica Matei Ionuț, reprezentând Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău, care a fost ghidat și susținut îndeaproape de profesorul său coordonator. Acesta a fost recompensat pentru viziunea tehnică remarcabilă și originalitatea demonstrată în concurs.

Tranziția de la circuite programabile la structuri fizice complexe s-a realizat în cadrul secțiunii de Machete, dedicată elevilor de gimnaziu. Aici, concurența a fost una strânsă între școlile din județ, fiind evidențiate echipele îndrumate de profesorii Pavel Aurelia și Hegheduș Felicia de la Școala „Porolissum” Zalău, Fazakas Annamaria Timea și Szucs Erzsebet de la Școala „Petri Mor” Nușfalău, precum și cele coordonate de profesorul Stănescu Alexandru de la Școala din Buciumi.

Dincolo de ingineria pură, Școala din Românași a obținut un succes răsunător în zona artelor vizuale, dominând autoritar secțiunea de Creații Artistice, destinată tot segmentului gimnazial. Această secțiune a adus pe scenă o adevărată explozie de talent, unde robotica s-a îmbinat perfect cu imaginația și arta plastică sau digitală. Această categorie a fost marcată de performanța remarcabilă a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Românași, care a reușit o performanță de invidiat prin adjudecarea atât a Locului I, cât și a Locului III, prin lucrările pregătite sub coordonarea doamnei profesoare Pop Alina și a doamnei directoare.

Această reușită de răsunet pune în lumină managementul de succes și implicarea profundă a conducerii instituției. Doamna directoare a școlii, prof. Roxana Cotoi, care a activat în cadrul competiției și ca profesor coordonator, merită să fie menționată special, deoarece, sub conducerea domniei sale, Școala din Românași a devenit un adevărat model la nivel județean prin numeroasele proiecte educaționale și europene în care este implicată activ. Instituția reușește să ofere în mod constant elevilor din mediul rural oportunități extraordinare de dezvoltare și asigură un acces direct la instrumentele educației viitorului.

Valoarea acestei secțiuni a fost completată de participarea creativă a elevilor din alte zone, cum sunt cei coordonați de profesorul Olănescu Diana Rita de la Școlile „Porolissum” și „Corneliu Coposu”, Cosma Susana Iulia de la Liceul din Gâlgău, Boțea Laura Maria și Palce Adriana Mariana de la Școala Profesională Sâg, sau Solyom Ildiko de la Liceul „Cserey-Goga” Crasna.

Acest festival-concurs județean, la care participarea a fost complet gratuită, și-a atins obiectivul major. Acesta a stimulat inovația tehnologică și a deschis noi oportunități în domeniul STEM pentru elevii din județul Sălaj.

Prin valorificarea cunoștințelor dobândite în mod formal și nonformal, competiția le-a oferit tinerilor șansa de a-și demonstra originalitatea. Evenimentul s-a transformat într-o veritabilă rampă de lansare pentru inginerii și artiștii de mâine.