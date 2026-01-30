Echipajele de urgență din Sălaj au intervenit atât pentru acordarea primului ajutor medical, cât și pentru gestionarea situațiilor de urgență non-medicale, în special incendii la locuințe și spații gospodărești. Unele dintre aceste evenimente au provocat pagube materiale importante și, în cazuri izolate, au dus la rănirea persoanelor.

Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost neglijența în utilizarea sistemelor de încălzire, aparatele electrice defectuoase sau improvizate și proximitatea materialelor combustibile față de sursele de căldură.

Exemple relevante includ intervenția la un centru pentru copii cu dizabilități unde s-a detectat scurgere de gaz și evacuarea preventivă a beneficiarilor, precum și stingerea unui incendiu într-o hală de producție a unui operator economic, unde pagubele materiale au fost semnificative, dar fără victime.

Autoritățile reamintesc populației că prevenția este esențială: curățarea sobelor și coșurilor de fum, supravegherea focului și a aparatelor de încălzire, utilizarea corectă a instalațiilor electrice și montarea detectoarelor de fum, gaz sau monoxid de carbon. De asemenea, copiii trebuie să fie permanent supravegheați în preajma surselor de căldură.

Respectarea regulilor de întreținere a sistemelor de încălzire și a măsurilor de siguranță reprezintă o obligație pentru protejarea vieților și bunurilor, contribuind la siguranța întregii comunități.