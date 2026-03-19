Locuitorii din Zalău și din împrejurimi au acum acces la viitorul chirurgiei oftalmologice. Dr. Lehar Levai, reputat specialist în cadrul clinicii Vitreum, a început să realizeze operații de cataractă folosind tehnologie asistată de robot, transformând o intervenție temută odinioară într-o procedură rapidă, sigură și extrem de precisă.

Ideea de „operație cu robotul” nu mai este un scenariu de film, ci o realitate la clinica Vitreum din Zalău. Utilizarea platformelor robotizate de ultimă generație permite medicului o acuratețe pe care mâna umană, oricât de experimentată, nu o poate atinge singură. Robotul execută etapele critice ale intervenției cu o marjă de eroare zero, fragmentând cristalinul opacificat și pregătind locul pentru noul implant într-un mod minim invaziv.

Ai nevoie doar de căteva minute pentru o vedere nouă!

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale acestei proceduri este rapiditatea. În mâinile Dr. Lehar Levai, operația durează câteva minute. Și nu doar atât! Alegând clinica Vitreum, beneficiezi de o operație în următoarele condiții:

-Fără durere: Intervenția se face sub anestezie locală.

-Recuperare ultra-rapidă: Datorită inciziilor microscopice realizate de robot, vindecarea începe imediat.

-Confort maxim: Pacientul părăsește clinica la scurt timp după intervenție, putând reveni rapid la activitățile zilnice.

Prin deschiderea noii clinici, Vitreum aduce excelența medicală mai aproape de casă. Pacienții nu mai sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari către centrele universitare pentru a beneficia de tratamente premium. Combinația dintre experiența vastă a Dr. Lehar Levai și tehnologia robotică de vârf poziționează Zalăul pe harta punctelor de referință în oftalmologia modernă.

Cataracta nu trebuie să fie un obstacol în calea unei vieți active. Tehnologia robotică și echipa Vitreum îți redau claritatea vederii în timpul unei pauze de cafea