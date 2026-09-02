Echipele românești care vor juca în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin au făcut instrucție cu adversarele din campionatul intern. CSM București s-a impus la o diferență de 20 de goluri în fața nou-promovatei Știința București, în timp ce campioana en-titre, Gloria Bistrița, a câștigat fără emoții deplasarea de la Brașov. Ambele formații se pregătesc acum pentru primele dueluri de pe plan european.

Etapa a doua a campionatului primului eșalon de handbal feminin din țara noastră a început în forță, cu partidele în care au fost implicate reprezentantele României în cea mai importantă competiție intercluburi, EHF Champions League. Cele două mari forțe ale campionatului intern au oferit adevărate demonstrații de forță înaintea debutului oficial pe scena europeană.

CSM București a obținut o victorie categorică în Liga Florilor. Formația din Capitală a câștigat pe teren propriu, fără absolut nicio problemă, la o diferență uriașă de 20 de goluri. Scorul final al confruntării cu nou-promovata Știința București a fost de 45-25. Această victorie vine după ce în prima rundă a stagiunii, vicecampioanele au debutat tot cu dreptul, reușind să se impună în derby-ul cu Rapid București cu scorul de 28-25. În meciul din această etapă, adversarul a fost net inferior din toate punctele de vedere. Jucătoarele din Capitală nu au avut emoții și s-au distrat pe teren, fiind foarte aproape de a atinge borna de 50 de goluri marcate într-un singur meci. Jocul a reprezentat ultima repetiție oficială pentru bucureștence înaintea meciurilor de foc din grupa de Liga Campionilor. Echipa își începe parcursul european sâmbătă, 5 septembrie, când va juca în deplasare pe terenul celor de la Krim Ljubljana. În meciul cu Știința, Emma Friis a fost cea mai bună marcatoare pentru CSM, reușind să înscrie 11 goluri. Ea a fost urmată îndeaproape de Pérénille Brandenborg, cu 9 reușite, și de Tyra Axner, care a punctat de 6 ori. Antrenoarea Bojana Popovic s-a declarat optimistă și a subliniat că echipa are calitatea necesară pentru a câștiga în Slovenia, dacă fetele vor fi concentrate 100%.

De cealaltă parte, cealaltă reprezentantă din competiția regină, Gloria Bistrița, s-a impus și ea în deplasarea complicată de la Brașov. Formația vizitatoare a câștigat meciul cu Corona Brașov cu scorul de 33-24. Bistrițencele continuă astfel o perioadă perfectă de o jumătate de an, interval în care au reușit performanța istorică de a câștiga toate cele 3 trofee interne puse în joc pe plan național: titlul de campioană, Cupa României și Supercupa. În partida de la Brașov, cea mai bună jucătoare de pe teren a fost Danila Patricia So Delgado, declarată MVP după ce a marcat 8 goluri din 9 aruncări. Pentru Gloria Bistrița urmează acum o perioadă extrem de încărcată, cu primele două meciuri din grupa de Liga Campionilor. Pe 6 septembrie, ardelencele vor juca în Germania împotriva formației Blomberg-Lippe. Imediat după aceea, pe 13 septembrie, echipa va efectua o deplasare extrem de grea pe terenul campioanei Europei, Metz.

În ceea ce privește celelalte echipe, Corona Brașov se va concentra pe următoarele două meciuri din Liga Florilor, în deplasare la Craiova și pe teren propriu cu Rapid, înainte de a juca dubla istorică împotriva echipei Steaua Roșie Belgrad în preliminariile European League. Restul etapei a doua din Liga Florilor programează partide la fel de interesante: Dunărea Brăila primește vizita celor de la CSM Târgu Jiu, CSM Iași joacă împotriva echipei SCM Universitatea Craiova, iar Minaur Baia Mare înfruntă pe CSM Târgu Mureș. Iubitorii handbalului din județul nostru așteaptă cu interes meciul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și HC Zalău, în timp ce runda este completată de duelul dintre CSM Slatina și Rapid București.