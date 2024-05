Naţionala de handbal masculin a României are programată reunirea duminică, la Baia Mare, în vederea partidelor cu Cehia, din faza play-off a Campionatului Mondial din 2025.

„Partida de baraj cu Cehia se va desfășura la Baia Mare, un oraș de tradiție în handbalul românesc. Noi am identificat câteva orașe unde bănuim că sala ar fi plină, pentru că avem nevoie de sprijinul suporterilor. Iar la Baia Mare mizăm pe o sală plină. Iar în plus, am găsit înțelegere și am realizat și un parteneriat cu Consiliul Județean”, arată Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal.