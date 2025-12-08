Echipa națională de handbal masculin va participa în ianuarie 2026 la Campionatul European organizat în Danemarca, Norvegia și Suedia. Federația Europeană de Handbal a anunțat loturile preliminare ale tuturor naționalelor, printre care și cel al României.

Echipa națională de handbal masculin va participa în ianuarie 2026 la Campionatul European organizat în Danemarca, Norvegia și Suedia. Federația Europeană de Handbal a anunțat loturile preliminare ale tuturor naționalelor, printre care și cel al României. Tricolorii merg la European după ce au încheiat pe locul 3 grupa din preliminarii, acolo unde au înfruntat reprezentativele Portugaliei, Poloniei și a Israelului.

România s-a calificat datorită clasamentului celor mai bune echipe de pe locul 3, acolo unde echipa antrenată de George Buricea s-a clasat pe primul loc.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani.

La turneul final al Campionatului European vor participa cele mai bune 24 de echipe ale continentului. Faza principală va fi împărțită în 4 grupe a câte 5 echipe, iar meciurile se vor disputa în orașele Herning, Oslo, Malmo și Kristianstad.

Cele 24 de echipe care vor fi prezente la EURO 2026 au trimis către EHF liste cu 35 de jucători care vor fi eligibili pentru competiția din țările nordice.

Listele vor fi reduse ulterior la 20 de handbaliști, iar pentru fiecare meci vor fi selectați câte 16 jucători și cinci oficiali.Echipele vor avea la dispoziție șase înlocuiri în timpul Campionatului European, câte două pentru fiecare fază a competiției: runda preliminară, runda principală și faza finală.

Jucătorii folosiți pentru înlocuiri trebuie să fi făcut parte din lista inițială de 35 de jucători.

În perioada 15 ianuarie – 1 februarie 2026, se va desfășura Campionatul European de handbal masculin, România fiind prezentă la acest turneu final. Tricolorii au fost repartizați în grupa B, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

Meciurile din această grupă se vor desfășura în Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca, iar elevii lui George Buricea au o misiune aproape „imposibilă”, duelându-se cu gazdele, care sunt campioane mondiale, și cu Portugalia, locul 4 la Campionatul Mondial de la începutul acestui an.

Campioana CS Dinamo Bucureşti dă cei mai mulți jucători la lot, şase, urmată de Minaur Baia Mare (5), Poli Timişoara (4), Potaissa Turda (4), CSM Bucureşti (3).

Stafful este alcătuit din antrenorul federal Răzvan Florin Udriştioiu, antrenorul principal George Ionuț Buricea, antrenorul secund Ionuț Ştefan Georgescu, antrenorul cu portarii Ionuț Rudi Stănescu, preparatorul fizic Torabi Tomas Piil, mental coach Oana Vodă, medicul Florin Ciocoiu, kinetoterapeuții Cristinel Florentin Gîgiu şi Cezar Ionuț Varjac, video analistul Radu Ioan Cheregi şi directorul tehnic Viorel Mazilu.