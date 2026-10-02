Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată printr-o acțiune plină de emoție în comuna Meseșenii de Jos. Întreg personalul primăriei, în frunte cu edilul Sandu Prodan, sa mobilizat pentru a aduce o bucurie și un sprijin simbolic celor mai longevivi locuitori ai comunității.

Data de 1 octombrie marchează, încă din anul 1991, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, un moment universal de recunoștință pentru contribuția seniorilor la dezvoltarea societăților. În comuna Meseșenii de Jos, această zi nu a fost doar o simplă bifă în calendar, ci sa transformat într-o veritabilă activitate de suflet, care a implicat activ și emoționant întreg personalul Primăriei Meseșenii de Jos.

Primarul comunei, Sandu Prodan, a ales să continue o tradiție extrem de frumoasă pe care a început-o încă de anul trecut. Aflat la primul său mandat de edil al comunei Meseșenii de Jos, el a venit cu această inițiativă în premieră absolută chiar din primul an în care sărbătorit ziua de 1 octombrie în calitate de primar. Dincolo de datoria administrativă, acesta a ales să fie în mijlocul oamenilor, deplasându-se personal la un număr mare de locuitori ai comunei, toți având vârsta de peste 80 de ani. Scopul vizitei a fost acela de ai felicită direct și de a le înmâna un cadou simbolic, plin de însemnătate.

Fiecare senior a primit un pachet cu mâncare caldă. Acest gest nu a fost doar un sprijin material, ci a fost conceput special pentru a reprezenta în mod simbolic căldură sufletească pe care angajații Primăriei din comuna Meseșenii de Jos doresc să o împartă, zi de zi, cu vârstnicii din comunitatea lor.

Amploarea acțiunilor din acest an a fost una considerabilă. Au fost vizitate și felicitate, în toate cele 4 sate aparținătoare ale comunei, un număr total de 165 de persoane. Pentru ca logistica să fie impecabilă și nimeni să nu fie om, angajații primăriei, inclusiv primarul și viceprimarul, s-au organizat exemplar și s-au împărțit în 7 echipe distincte, care au străbătut localități în lung și în lat.

Fiecare oprire a scos la iveală povești de viață impresionante și destin care au clădit comunitatea locală. Printre cele 165 de persoane vizitate s-au numărat și adevărați piloni ai istoriei locale. De exemplu, persoana cu cea mai înaintată vârstă din întreaga comună este domiciliată în localitatea Aghireș și a împlinit anul acesta onorabila vârstă de 99 de ani. Seniori cu o etate remarcabilă și povești la fel de emoționante au fost felicități și în localitățile Meseșenii de Sus, Meseșenii de Jos și Fetindia, unde echipele au fost primite cu lacrimi de bucurie și adâncă recunoștință.

Această acțiune generos argumentată prin fapte demonstrează că respectul dintre generații rămâne o valoare fundamentală în Meseșenii de Jos, unde autoritățile locale au înțeles că o comunitate puternică poate asigura un viitor unit, lăsând în urmă nu doar daruri, ci o profundă amprentă de solidaritate pentru a-și îngriji și prețuire.