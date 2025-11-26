Pentru a preveni orice incidente, a asigura un climat de ordine și liniște publică și a menține fluența traficului rutier pe durata manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj în colaborare cu partenerii instituționali, a implementat un set amplu de măsuri menite să garanteze desfășurarea tuturor activităților programate în condiții optime de siguranță.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj vor fi prezenți în teren pe toată durata manifestațiilor dedicate Zilei Naționale a României , pentru a dirija traficul rutier și a asigura menținerea ordinii publice.

In scopul desfășurării în bune condiții a manifestărilor, vor fi instituite restricții de circulație în unele perimetre din municipiul Zalău și orașele din județul Sălaj.

În cadrul conferinței de presă susținute de către inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestor de poliție Marius-Anton Stupar, au fost prezentate măsurile luate pentru manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României.