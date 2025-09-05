Inceperea anului școlar aduce, ca de fiecare dată, străzi mai aglomerate, mai mută agitație, astfel că toți participanții la trafic trebuie să se înarmeze cu mai multă răbdare. Pentru cei care se vor îndrepta spre unitățile de învățământ utilizând traseul care include și strada Crișan din municipiul Zalău, este important să țină cont că în zonă sunt restricții de circulație.

Așadar, cei care vor dori să ajungă la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, la Liceul Pedagogic ”Gheorfge Șincai” sau la Liceul Ortodox ”Sfântul Nicolae” din Zalău, este necesar să prevadă un timp de deplasare mai crescut și să se orienteze spre rute ocolitoare.

Pentru Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj siguranţa elevilor constituie o prioritate, astfel că poliţiştii rutieri din Sălaj se vor afla în apropierea şcolilor amplasate pe arterele intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, la orele de maximă afluire a elevilor, nu doar odată cu începerea noului an școlar, ci în permanență.

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestor Marius-Anton Stupar, transmite tuturor un an școlar minunat, în siguranță, și cu multe realizări frumoase!