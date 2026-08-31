Alertă importantă pentru șoferii din Sălaj care circulă pe Drumul Național 1F, pe ruta Zalău – Cluj-Napoca. Traficul rutier va fi restricționat temporar marți dimineața, la data de 1 septembrie 2026, pe sectorul cuprins între localitățile Mihăiești și Topa Mică. Măsura este impusă de executarea unor lucrări urgente la viaductul autostrăzii, iar conducătorii auto trebuie să se aștepte la timpi de așteptare în coloană.

Conducătorii auto care au programate deplasări dis-de-dimineață dinspre județul Sălaj către Cluj sunt sfătuiți să își recalculeze cu mare atenție timpul de parcurs. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că marți, 1 septembrie 2026, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe DN 1F, exact pe sectorul aflat între Mihăiești și Topa Mică, în județul vecin Cluj.

Restricțiile severe vor fi instituite în intervalul orar 05.00 – 07.00. Această măsură este absolut necesară pentru a permite utilajelor grele executarea unor lucrări complexe de turnare a plăcii de suprabetonare la noul viaduct. Pe sectorul de drum cuprins mai exact între km 30+065 și km 30+180, circulația nu se va mai putea desfășura în condiții normale. Traficul va fi deviat alternativ, pe câte un singur sens de mers, fiind dirijat strict prin intermediul unor semafoare temporare și prin piloți de trafic echipați corespunzător.

Șoferii prinși în tranzit în acest interval orar trebuie să aibă multă răbdare, deoarece timpul maxim de așteptare la culoarea roșie a semaforului va fi de 180 de secunde. Trebuie menționat faptul că aceste lucrări de anvergură fac parte direct din proiectul major privind Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, mai exact pe Subsecțiunea 3A2, sectorul cuprins între Nădășelu și Mihăiești. Autoritățile rutiere și polițiștii le recomandă tuturor conducătorilor auto să ruleze cu viteză redusă, să circule cu maximă atenție și să respecte fără nicio abatere semnalizarea rutieră temporară, precum și toate indicațiile oferite de piloții de trafic aflați pe teren.

📸 Sursa foto: Facebook – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj