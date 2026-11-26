Polițiștii sălăjeni instituții restricții de circulație și acționează în sistem integrat în 4 localități din județ, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Efective de ordine publică, rutieră și investigații criminale sunt mobilizate pentru prevenirea incidentelor.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj participă la manifestările dedicate Zilei Naționale a României în municipiul Zalău și în orașele Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei. Pentru fluidizarea traficului și siguranța participanților, circulația rutieră este restricționată pe mai multe artere.

În municipiul Zalău, restricțiile se aplică pe 27 noiembrie, între orele 09.00 și 12.00, precum și pe 1 Decembrie, între orele 11.00 și 15.00. Traficul este oprit pe Bulevardul Mihai Viteazu, între intersecția cu strada 22 Decembrie 1989 și strada Tudor Vladimirescu, pe sensul de coborare al străzii Gheorghe Doja și pe străzile Corneliu Coposu și Gheorghe Lazăr. De asemenea, este restricționat accesul la intersecția străzii 9 Mai cu Piața 1 Decembrie 1918, dar și dinspre străzile Crișan și Horea către bulevard.

În orașul Cehu Silvaniei, pe 30 noiembrie, program cu ora 09.00, traficul este blocat pe strada Trandafirilor, între Primărie, Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești și sediul Poliției. Tot pe 30 noiembrie, în orașul Jibou, între orele 10.30 și 14.30, circulația este oprită pe strada Tudor Vladimirescu pe strada 1 Mai și dirijată pe străzile Liceului și Stadionului.

În orașul Șimleu Silvaniei, pe 1 Decembrie, între orele 09.00 și 11.30, sunt închise circulației strada Carpați, Piața Iuliu Maniu, strada Ion Creangă și strada 1 Decembrie 1918, până în Piața Avram Iancu.

Polițiștii de ordine publică patrulează în zonele aglomerate pentru prevenirea furturilor, iar polițiștii rutieri supraveghează principalele intersecții. Totodată, echipele de investigații criminale și specialiști criminaliști sunt pregătiți să intervină la orice sesizare.

Oamenii legi le recomandă personalul să evite deplasarea cu autoturismul în zonele aglomerate, să supravegheze copiii, să nu conducă sub influența alcoolului și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă fapte care pun în pericol siguranța publică.

📸Sursa foto: Facebook – Primăria Municipiului Zalău