Ministerul Afacerilor Interne a anunțat începerea procedurilor de reducere a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, conform Ordonanței de urgență adoptate de Guvern. Vor avea loc restructurări și la Prefectura Sălaj: doar 34 de angajați vor mai gestiona legalitatea județului

Personaul care își desfășoară activitarea în cadrul prefecturilor din țară, va intra în proces de restructurare, conform Ordonanței de urgență adoptate de Guvern.

„Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ. În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne din 06.03.2026, privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile artticolului din Ordonanță, potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului”, anunță instituția citată într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, la stabilirea noilor scheme au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autorităţile administraţiei publice locale supuse verificării legalităţii de către prefect, numărul unităţilor administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui judeţ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Instituţia Prefectului are calitatea de parte, populaţia, nivelul de dezvoltare al judeţelor în contextul activităţilor ce se desfăşoară în cadrul acestora, problemele şi dificultăţile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităţilor legate de legile proprietăţii etc.

MAI anunţă că subsecretarul de stat coordonator va coopera în continuare cu prefecţii şi subprefecţii pentru a asigura o tranziţie funcţională în fiecare Instituţie a Prefectului.

La nivelul Prefecturii Sălaj vor rămâne doar 34 de angajați. Numărul posturilor scade de la 46 la 34.

Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a cheltuielilor publice și de eficientizare a aparatului administrativ la nivel național. OUG nr. 7/2026 nu vizează doar Sălajul, ci impune o recalibrare a tuturor celor 42 de prefecturi din România, transformând instituția prefectului dintr-o structură adesea supradimensionată într-una adaptată volumului real de muncă ,bazat pe criterii obiective: număr de UAT-uri, dosare în instanță etc.

În județul Sălaj, din cele 46 de posturi din organigramă, din care sunt ocupate 38 în momentul de față, vor rămâne cel mult 34, potrivit Ordinului de ministru. Asta înseamnă că vor fi concediate 4 persoane, iar 8 posturi vacante vor fi anulate.

„Această restructurare, deși dură la nivel de cifre pentru județul Sălaj, urmărește o corelare directă între resursele umane și realitatea administrativă a județului. Prefectul Claudiu Bîrsan a asigurat că, în ciuda reducerii schemei cu aproximativ 26%, activitatea instituției nu va fi blocată.

Redimensionarea va lovi în principal posturile de execuție și structura politică a Cancelariei, încercând să protejeze nucleul tehnic necesar pentru controlul legalității. Termenul limită de 30 iunie pentru noua organigramă oferă timp instituției să reorganizeze fluxurile de lucru, astfel încât cele 34 de persoane rămase să poată gestiona eficient relația cu cele 61 de unități administrativ-teritoriale din județ.