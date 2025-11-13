Un tânăr de 28 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Lipsă totală de respect pentru participanții la trafic – așa ar putea fi definită atitudinea unui tânăr de 28 de ani- care a fost reținut pentru două infracțiuni rutiere, după ce a provocat un accident. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat asupra evenimentului rutier produs:
”Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 28 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Acesta a fost depistat de polițiștii în cursul zilei de ieri, după ce a provocat un accident de circulație, în localitatea Treznea.
În fapt, ieri, 11 noiembrie a.c., în jurul orei 18.50, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 108R, din direcția Bucium spre Zalău, tânărul a lovit un alt autoturism staționat pe marginea parții carosabile, un stâlp și gardul unui imobil.
Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, a reieșit o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce anulat.
În cauză, cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier.”
