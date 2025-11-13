Un tânăr de 28 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Lipsă totală de respect pentru participanții la trafic – așa ar putea fi definită atitudinea unui tânăr de 28 de ani- care a fost reținut pentru două infracțiuni rutiere, după ce a provocat un accident. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat asupra evenimentului rutier produs: