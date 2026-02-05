Patru persoane, trei bărbați și o femeie au fost reținute de Crima Organizată și DIICOT Sălaj pentru trafic de droguri de mare risc

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei acțiuni în urma căreia patru persoane au fost reținute pentru traffic de droguri de mare risc

”Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Sălaj, au documentat activitatea infracțională a 4 persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul februarie 2024 – februarie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut și vândut, inclusiv către consumatori minori, diferite cantități de droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline (3-CMC, 2-CMC și 4-CMC), cu 100 de lei pentru un plic.

În cursul zilei de ieri, 4 februarie, polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Maramureș, fiind descoperite și ridicate diferite cantități de substanțe cristaline, plicuri purtând urme de substanță, un grinder, o carabină cu aer comprimat, sume de bani, precum și alte mijloace de probă.

Totodată, au fost puse în executare mandate de aducere, 60 de persoane fiind audiate în calitate de martor.

La data de 4 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Sălaj au dispus reținerea a 4 persoane, astăzi, 5 februarie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj, polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”