O zi istorică pentru sportul românesc. Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam și fost număr 1 mondial, și-a luat oficial rămas bun de la cariera de tenismenă. Evenimentul de retragere, organizat la BTarena din Cluj-Napoca, a strâns mii de fani emoționați, dar și nume uriașe ale tenisului mondial. Într-o atmosferă electrizantă, marea noastră campioană a transmis un mesaj profund de recunoștință pentru toți cei care i-au fost alături în momentele de glorie și în cele dificile.

BTarena a fost neîncăpătoare pentru ultimul meci din cariera celei mai mari jucătoare de tenis din istoria României. Peste 10000 de spectatori au creat o atmosferă de neuitat și au aplaudat-o la scenă deschisă pe Simona Halep. Fostul număr 1 mondial a intrat pe teren în uralele publicului, într-un moment încărcat de o emoție copleșitoare.

Alături de ea, pe suprafața de joc acoperită de efecte speciale și fum, au pășit mari nume ale circuitului internațional. Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel au oferit un spectacol demonstrativ care a marcat simbolic finalul unei ere în sportul alb. Momentele cheie ale carierei sale și cele mai importante trofee cucerite de Simona au fost aduse în centrul arenei, în timp ce pe cubul video au rulat imagini de colecție și mesaje speciale din partea părinților ei.

Cu lacrimi în ochi, dubla campioană de Grand Slam a oferit un discurs de adio tulburător. Halep a ținut să mulțumească publicului pentru sprijinul necondiționat din ultimii ani, subliniind că fanii i-au dat puterea de a lupta mereu. Aceasta a adus mulțumiri speciale antrenorilor care au clădit pas cu pas succesul ei, dar și sponsorilor care au susținut-o timp de 13 ani. Cele mai intense mulțumiri au fost îndreptate către familie: tatălui ei, care a crezut cu încăpățânare în acest vis, mamei sale, care a asigurat echilibrul, și fratelui ei, care a făcut numeroase sacrificii.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă grandioasă. Artista Loredana Groza a interpretat o piesă dedicată marii campioane, fiind suspendată în aer la o înălțime de 6 metri. Prin această seară magică, Simona Halep trece oficial dincolo de linia terenului și intră definitiv în galeria legendelor nemuritoare ale României.