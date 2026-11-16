Reacție de orgoliu pentru handbalistele de la CSM București în Liga Campionilor. Cu Iulia Curea în rol de antrenor interimar, vicecampioana României și-a luat revanșa în fața franțuzoaicelor de la Brest, pe care le-a învins cu 34 la 30. În aceeași etapă a competiției, campioana Gloria Bistrița a cedat în deplasare, pe terenul croatelor de la Podravka.

CSM București a șters impresia lăsată după eșecul categoric din tur și a obținut o victorie esențială în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, scor 34 la 30, împotriva formației franceze Brest. La primul meci european din acest mandat interimar al Iuliei Curea, bucureștencele au arătat determinare și unitate încă din start.

Prima repriză a fost echilibrată în primele minute, dar gazdele s-au desprins treptat, au condus chiar și la șase goluri diferență și au intrat la cabine cu un avantaj de patru lungimi, 18 la 14. Începutul părții secunde a adus un moment dificil pentru CSM, care a înscris o singură dată în primele cinci minute, permițând adversarelor să se apropie la două goluri. Ajustările tactice au readus însă liniștea în jocul gazdelor. Denisa Șandru a avut o prestație remarcabilă în poartă, fiind desemnată cea mai bună jucătoare a partidei, în timp ce Valeriia Maslova a condus atacul cu zece goluri din cincisprezece aruncări.

La finalul duelului, Iulia Curea a evitat să ofere un răspuns clar legat de viitorul său pe banca tehnică, dar a subliniat că echipa era datoare față de suporteri după meciul tur. Tehnicianul a declarat că avantajul său este faptul că cunoaște foarte bine mentalitatea jucătoarelor din vestiar și a cerut același spirit de luptă la fiecare partidă, indiferent de adversar. În urma acestui succes, CSM București ajunge la opt puncte și păstrează șanse reale pentru calificarea directă în sferturile de finală.

Vești mai puțin bune au venit din Croația, acolo unde Gloria Bistrița a suferit a treia înfrângere din această ediție a Ligii Campionilor. Campioana României a cedat cu 34 la 37 pe terenul lui Podravka, după o partidă în care a condus în prima repriză, dar a pierdut ritmul după pauză. Chiar și după acest pas greșit, formația bistrițeană rămâne pe podiumul grupei, pe locul al treilea, cu zece puncte acumulate.