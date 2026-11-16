Petrecere cu muzică live și relaxare la Băile Felix, în noaptea dintre ani. Turiștii care aleg săul petreacă Revelion la Complexul President vor avea parte dintr-un concert special susținut de celebra trupă Proconsul, alături de moment artistice, preparate festive și acces la facilități balneare. Stațiunea Băile Felix rămâne una dintre cele mai căutate destinații din România pentru vacanța de iarnă și petrecerea de Revelion. Pentru cei care doresc să îmbine distracția din noaptea dintre ani cu relaxarea în apele termale, Complexul President pregătește un program special, capul de afiș al serii festive fiind trupa Proconsul.

Cu un repertoriu care a cucerit publicul de-a lungul a peste două decenii, membrii trupei promit sau atmosferă plină de energie și emoție, cu piese cunoscute de toate generațiile. Într-un mesaj video adresat publicului, solistul Bodo îi invită pe toți cei care vor să înceapă nu an pe ritmuri de muzică live să se alăture petrecerii de la Complexul President din Băile Felix.

Pe lângă concertul susținut de trupa Proconsul, întregul pachet de Revelion este gândit în sistem all inclusive, pentru confortul deplin al turiștilor. Oferta pregătită de gazde cuprinde cazare, mese festive cu preparate alese și băuturi incluse, momente artistice variate, precum și acces nelimitat la piscinele cu apă termală, jacuzzi și saună.

Mai mult, distracția continuă și în prima zi a noului an, când pe 1 ianuarie oaspeții sunt așteptați la un carnaval fabulos, plin de culoare și surprize. Astfel, turiștii se pot bucura atât de o noapte de Revelion animată, cât și de zile de răsfăț și recuperare într-unul dintre cele mai moderne complexe balneare din vestul țării. Cei interesați să asigure un loc la petrecerea dintre anii pot face rezervări directe la recepția hotelului sau la numerele de telefon afișate pe pagina oficială a Complexului President.