România va reveni la ora oficiala de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ca urmare, ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din acest an.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, România va trece de la ora de vară, aplicată din ultima duminică a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Român . Începând din acea duminică, țara noastră va avea două ore înainte față de timpul universal coordonat.

România se află în fusul orar 2, iar Timpul Legal Român se aplică din ultima duminică a lunii octombrie până în ultima duminică a lunii martie, când se revine la ora de vară, diferența față de UTC fiind de trei ore.

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunțarea la schimbarea orei, măsură care urma să fie implementată din 2021, dar care necesita confirmarea de către parlamentele naționale.

Introducerea orei de vară în țările europene a avut loc în secolul trecut, ca măsură de economisire a energiei. Din 1980, Uniunea Europeană a adoptat treptat reglementări pentru armonizarea schimbărilor de oră la nivel național, însă în 2018 relevanța acestei măsuri a fost pusă sub semnul întrebării, studiile arătând economii de energie minore, iar cetățenii sesizând tot mai frecvent efecte negative asupra sănătății.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai și 2 octombrie. Primii care au implementat ora de vară au fost germanii, în 1916, între 30 aprilie și 1 octombrie, urmați de britanici, în același an, între 21 mai și 16 octombrie. Alte țări care au adoptat ora de vară includ Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania. În Statele Unite ale Americii, ora de vară a fost introdusă pe 19 martie 1918, dar a fost folosită doar până în 1919.