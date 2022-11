Administrația Fondului de Mediu anunță că a doua ediție de înscriere în Programul Rabla pentru Electrocasnice, va începe în data de 21 noiembrie. În această nouă sesiune se pot cumpăra maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiționat, frigidere, uscătoare, aspiratoare și tablete.

Începând de luni, 21 noiembrie, ora 10.00, Administrația Fondului pentru Mediu organizează o nouă sesiune pentru Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Persoanele fizice au la dispoziție 5 zile în vederea înscrierii în program prin crearea contului de utilizator în aplicația informatică

„Programul Rabla pentru Electrocasnice s-a bucurat încă de la început de un succes uriaș în rândul populației, astfel că am luat hotărârea ca bugetul alocat în anul 2022 să fie cel mai mare de până acum, alocând 100 milioane pentru cele două sesiuni din acest an, cu 25 de milioane mai mult față de anul trecut.Reamintim tuturor celor interesați să participe în program, în oricare dintre etape, că este necesar să își creeze un cont de utilizator. Este foarte important acest pas, deoarece prin intermediul acestui cont veți putea selecta electrocasnicele dorite în fiecare dintre cele trei etape.În cazul în care aveți deja un cont de utilizator, creat în edițiile anterioare ale programului, nu trebuie să vă creați alt cont, ci doar să vă autentificați utilizând adresa de e-mail și parola setată de dumneavoastră. În cazul în care ați uitat datele contului, acestea pot fi recuperate urmând pașii descriși în aplicația informatică”, a declarat președintele Administrației Fondului de Mediu, Laurențiu-Adrian Neculaescu.

După înscrierea solicitanților prin crearea conturilor de utilizator, încep etapele de selecție, în aplicația informatică, a voucherelor aferente echipamentelor incluse în program. Calendarul desfășurării acestei sesiuni este următorul:

Înscrierea persoanelor fizice în aplicație, prin crearea conturilor de utilizator , începând cu 21.11.2022, ora 10:00 , până la 25.11.2022, ora 23:59. Urmează apoi etapa I, și anume selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte mașinile de spălat rufe/vase și frigiderele/ congelatoarele , din 05.12.2022, ora 10:00 până în 09.12.2022, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului, având un buget de 25.000 .000 lei. După aceasta urmează etapa II, și anume selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte laptopurile și tabletele , din 12.12.2022, ora 10:00 , până la 16.12.2022, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului, având un buget de 10.000.000 lei. Ultima este etapa III, respectiv selecția voucherelor aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer condiționat, uscătoarele de rufe și aspiratoarele , din 19.12.2022, ora 10:00, până în 23.12.2022, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului, având un buget de 15.000.000 lei.

Perioada de derulare a unei etape de selecție a voucherelor dintr-o categorie este de 5 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective. Bugetul total alocat pentru cea de-a doua ediție a Programului Rabla pentru Electrocasnice este de 50 de milioane de lei, divizat pentru fiecare etapă. Se vor acorda vouchere aferente fiecăriu echipament, astfel:400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C; 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D;400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++; 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E; 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 500 de lei pentru laptopuri; 300 de lei pentru tablete. Voucherul este nominal şi netransmisibil şi nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma înscrierii în aplicaţia informatică. Valabilitatea voucherului este de 7 zile de la data validării acestora de către AFM, termen în care trebuie utilizate la un comerciant validat. Ulterior utilizării la un comerciant validat, formalitățile de achiziționare a echipamentelor eligibile trebuie realizate tot într-un termen de 7 zile. Persoana fizică care a selectat un voucher în prima ediție și ulterior nu l-a utilizat nu mai poate selecta un voucher pentru aceeaşi categorie pe parcursul aceluiaşi an calendaristic. De asemenea, persoana fizică care a beneficiat deja de un voucher dintr-o categorie nu mai poate beneficia de acelaşi tip de voucher pe parcursul aceluiaşi an calendaristic.