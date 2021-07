Timbrul de mediu a fost eliminat la început de 2017 și s-a mai vorbit de consultări publice, însă nu sunt planuri clare de introducere a unei taxe.

Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani vor plăti un impozit mai mare.

România nu are un sistem de taxare a poluării şi este nevoie de un pachet de măsuri care să facă diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cel care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 – 20.000 de euro, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

Tanczos Barna a declarat că NU se pune problema reintroducerii celebrei taxe auto, pentru că, din punct de vedere juridic ea poate fi imediat atacată și anulată. Ministrul Mediului spune că o variantă mai practică este încurajarea cetățenilor să-și achiziționeze automobile puțin poluante. Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcţie de trei variabile: vechimea maşinii, tipul de catalizator (euro) şi capacitatea cilindrică a maşinii. De data aceasta, prin impozite stabilite de primării, cetățenii vor fi nevoiți să nu folosească mașini mai vechi de 15 ani, pentru a nu fi taxați suplimentar, deoarece cei care au maşini mai vechi de 15 ani au toate şansele să plătească un impozit mai mare. Valoarea acestuia va fi stabilită de primarii şi ar putea ajunge şi la 900 de lei pe an.

Cu toate acestea, autorităţile au în plan să îi ajute pe oamenii fără posibilităţi financiare să îşi schimbe maşinile vechi.Se discută despre aproximativ 3 mii de euro care să fie puse la bătaie pentru ca trecerea de la mașinile vechi la cele noi să fie mai ușoară pentru români. Măsurile sunt discutate la nivelul Guvernului, pentru a descuraja importul de maşini la mâna a doua. În present, patru din zece mașini importate la mâna a doua au mai mult de 17 ani.

În România sunt în total 8 milioane de mașini. 4 din zece mașini au mai mult de 17 ani, spune ministerul mediului. Adică este un parc auto extrem de bătrân. Pentru comparaţie, media vârstei unei mașini din România este cu cinci ani mai mare decât a unei mașini din Uniunea Europeană.

Parcul auto a îmbătrânit accelerat după ce România a scos orice formă de descurajare a importurilor de autoturisme vechi, spune ministrul mediului. Barna Tanczos susţine că Uniunea Europeană este în pragul unei revoluţii auto, pe care românii nu o conştientizează.

„În momentul în care majoritatea statelor membre au sisteme de taxare a poluării şi descurajează deţinerea maşinilor poluante, şi România nu are un asemenea sistem, am devenit o piaţă-ţintă, unde se aduc maşinile vechi. Aceasta este situaţia pe care am găsit-o şi eu la minister. Ministerul Mediului trebuie să găsească o soluţie la nivel naţional de sprijin, în primul rând” spune ministrul Mediului.

Din 2035, Comisia Europeană îşi propune ca toate modelele vândute de dealerii auto în Uniune, inclusiv în România, să fie electrice, fără emisii de carbon.Până atunci, ţara noastră trebuie să rezolve problema gravă a rablelor de pe străzi şi să reducă poluarea.

La nivelul coaliţiei de guvernare se discută un pachet de măsuri prin care românii cu venituri mici, proprietari de rable, să fie ajutaţi să-şi cumpere maşini mai puţin poluante. Pe de altă parte, cei care au bani, ar urma să fie descurajaţi să-şi folosească maşinile vechi.

Surse apropiate negocierilor din Coaliţie, spun că una dintre variantele discutate prevede ca programul Rabla să fie suplimentat, iar fiecare primărie să ajute cu bani cetăţenii vulnerabili să-şi schimbe maşinile vechi şi poluante cu unele noi, mai puţin poluante. Va trebui să facem diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cetăţeanul care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 – 20.000 de euro. Aceste lucruri trebuie clar delimitate”, a explicat Tanczos Barna. Cei cu venituri mici ar putea primi până la 3000 de euro. Prin programul Rabla primesc 1500 de euro, dacă îşi cumpără o maşină pe motorină sau benzină. Banii ar putea veni din fondul pe care Uniunea Europeană ar vrea să-l instituie la nivel european ca să-i ajute pe oamenii fără resurse financiare să nu mai polueze cu maşinile pe care le conduc. Se pregăteşte însă şi o măsură de descurajare. Ar urma să fie modificat codul Fiscal, astfel încât primăriile să aibă dreptul să impună impozite mari pentru maşinile vechi. Spre exemplu, proprietarul unei maşini de peste 15 ani ar putea să plătească un impozit de cel puţin 900 de lei. De asemenea, Comisia Europeană propune introducerea unei taxe în carburant pe care şoferii să o plătească în statele membre care nu au reuşit să reducă poluarea pe şosele. Ca să intre în vigoare, ideea trebuie aprobată şi de Parlamentul Uniunii Europene.