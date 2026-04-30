Cutremur în fotbalul românesc chiar înainte de startul noului sezon! Cele 16 cluburi din Superligă s-au unit și cer oficial Federației Române de Fotbal amânarea startului competiției. Conducătorii echipelor refuză data de 10 iulie și propun ca prima etapă să aibă loc o săptămână mai târziu, invocând epuizarea fizică a jucătorilor.

Decizie fără precedent luată în cadrul Adunării Generale a cluburilor din Superligă, desfășurată la Poiana Brașov. Toate cele 16 formații au votat în unanimitate să solicite LPF și FRF mutarea startului noului sezon de pe 10 iulie pe data de 17 iulie. Motivul principal este calendarul mult prea aglomerat, care nu le permite fotbaliștilor o perioadă minimă de refacere după un sezon extenuant.

Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a tras un semnal de alarmă, explicând că jucătorii au nevoie de odihnă nu doar fizică, ci și mentală.

„Dacă vrem un nivel ridicat al fotbalului românesc, trebuie să ținem cont de părerea cluburilor. În Italia, jucătorii au două luni de vacanță, în timp ce la noi reunirea are loc la doar câteva zile după ultimul meci”, a punctat oficialul piteștean.

Dacă propunerea va fi acceptată, și Supercupa României va fi reprogramată de pe 4 pe 11 iulie. Deși oficialii LPF au avertizat că programul este deja foarte încărcat, cluburile sunt hotărâte să meargă până la capăt pentru a obține această săptămână suplimentară de pregătire.

Rămâne de văzut dacă argumentele cluburilor vor cântări mai mult decât rigurozitatea calendarului stabilit de Federație, într-o vară în care fotbalul românesc pare mai divizat ca niciodată între spectacol și nevoia de recuperare a sportivilor.