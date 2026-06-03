Schimbări radicale în fotbalul mondial chiar înainte de fluierul de start al celei mai importante competiții planetare. FIFA a decis să introducă un set de reguli stricte pentru Cupa Mondială din această vară, programată să înceapă pe 11 iunie în America de Nord. Noile măsuri, anunțate oficial de legendarul Pierluigi Collina, țintesc direct combaterea tragerilor de timp, eliminarea gesturilor antisportive și reducerea cazurilor de discriminare. Fotbaliștii care nu se adaptează rapid riscă sancțiuni drastice, de la eliminări directe până la lăsarea propriilor echipe în inferioritate numerică.

Cupa Mondială din 2026 aduce o adevărată revoluție în regulamentul de joc, iar arbitrii vor aplica măsuri de o severitate fără precedent. Una dintre cele mai spectaculoase decizii vizează gestul jucătorilor de a-și acoperi gura cu mâna în timpul meciurilor. Pentru a evita scandalurile de rasism sau insulte, cum a fost cel recent dintre Vinicius și Prestianni, Pierluigi Collina a anunțat că fotbaliștii nu mai au voie să își ascundă buzele în timpul discuțiilor tensionate. Cei care vor face acest lucru vor fi eliminați direct de pe teren. Singura excepție agreată va fi doar în cazul unor conversații pur amicale.

O altă modificare majoră pedepsește dur protestele colective. Jucătorii care părăsesc voluntar terenul pentru a contesta o decizie de arbitraj, dar și oficialii de pe bancă care îi îndeamnă să facă asta, vor primi instantaneu cartonașul roșu. Măsura vine după momentele de haos general din finala Cupei Africii, când naționala Senegalului a refuzat să joace timp de câteva minute. Totodată, tehnologia VAR primește puteri sporite și va interveni de acum în stabilirea cornerelor acordate greșit, la analizarea celui de-al doilea cartonaș galben sau când arbitrul confundă identitatea unui jucător avertizat.

Războiul total se dă însă împotriva tragerilor de timp. FIFA introduce un cronometru virtual de doar 5 secunde pentru executarea auturilor și a autogolurilor de la șase metri. Cine depășește timpul pierde posesia: autul se întoarce la adversari, iar repunerea portarului devine corner pentru cealaltă echipă.

Mai mult, fotbaliștii schimbați au la dispoziție fix 10 secunde să iasă de pe gazon. Dacă întârzie, înlocuitorul lor nu mai are voie să intre imediat, ci va aștepta pe margine următoarea oprire a jocului. Regula a făcut deja prima victimă într-un amical recent: Islanda a întârziat o schimbare, a rămas temporar în zece oameni și a primit golul înfrângerii de la Japonia. Echipele de la Cupa Mondială sunt avertizate: neatenția la detalii poate costa eliminarea din competiție.