Schimbare istorică în cel mai important meci al fotbalului european! Marea finală dintre Arsenal și PSG, care se va disputa la Budapesta, va începe mult mai devreme decât ne-am obișnuit. UEFA a decis să devanseze ora de start de la 22:00 la ora 19:00, ora României, transformând evenimentul într-unul accesibil întregii familii. Decizia vine în sprijinul suporterilor care călătoresc la meci și urmărește o expunere globală mult mai mare.

Pentru prima dată în istorie, imnul Ligii Campionilor va răsuna în finală la ora 19:00. Mutarea cu trei ore mai devreme a fost gândită pentru a permite fanilor, în special familiilor cu copii, să urmărească spectacolul fără stresul orelor târzii. Chiar și în cazul unor prelungiri sau lovituri de departajare, meciul se va încheia înainte de miezul nopții, facilitând accesul suporterilor la transportul public și oferindu-le orașelor-gazdă un impact economic mai mare.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a explicat importanța acestei schimbări: „Punem experiența fanilor în centrul programării noastre. Noua oră pentru finala de sâmbătă înseamnă că meciul se va termina mai devreme (…) și le oferă fanilor șansa de a se bucura de restul serii cu prietenii și familia, reflectând asupra celui mai important meci al sezonului”.

Decizia este salutată și de asociațiile de suporteri. Ronan Evain, directorul Football Supporters Europe, consideră acest pas unul esențial pentru confortul celor din tribune: „Ora de start mai devreme face ca deplasarea în aceeași zi să fie mai fezabilă, reduce stresul legat de călătorie și le permite fanilor să se bucure de eveniment fără a-și face griji cu privire la logistica de la ore târzii”.

Astfel, pe 30 mai, fanii din Sălaj și din întreaga lume sunt invitați în fața televizoarelor de la ora 19:00 pentru un spectacol total, care pune, în premieră, nevoile suporterilor pe primul loc.

Prin această decizie strategică, UEFA nu doar că aliniază marea finală cu intervalele de maximă audiență la nivel mondial, dar reușește să transforme duelul dintre Arsenal și PSG într-o adevărată sărbătoare a fotbalului, care, începând de la ora 19:00, va permite suporterilor de toate vârstele să trăiască emoția de pe Puskas Arena fără bariera orelor târzii din noapte.