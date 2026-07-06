Noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, este decis să schimbe din temelii fața acestui sport în țara noastră. Prima ședință a Consiliului de Administrație desfășurată în noua formulă de conducere a durat nu mai puțin de 12 ore și s-a concretizat cu un pachet masiv de reguli și reforme radicale. Modificările, inspirate în mare parte din fotbal, vor fi implementate oficial începând cu sezonul competițional 2027-2028 și promit să crească spectacolul din ligile naționale, dar și să revitalizeze sectorul juvenil.

Schimbări istorice la nivelul Federației Române de Handbal. Noul președinte al forului național, Bogdan Voina, își respectă promisiunile din campanie și dă startul unei adevărate revoluții administrative și sportive. Săptămâna a început sub semnul dezbaterilor intense în cadrul primului Consiliu de Administrație convocat de noua conducere. Ședința a fost un adevărat maraton de rezistență, întinzându-se pe parcursul a aproape 12 ore. La finalul acestei zile lungi, liderul federației s-a arătat extrem de optimist și a mulțumit public colegilor pentru respectul reciproc și implicarea totală, subliniind că singurul obiectiv comun este binele handbalului românesc.

Cele mai spectaculoase decizii vizează restructurarea completă a modului în care se vor desfășura ligile naționale, atât la masculin, cât și la feminin. Începând cu sezonul competițional 2027-2028, prima ligă va copia modelul de succes din fotbal. Asta înseamnă că sistemul clasic va fi înlocuit de un format mult mai atractiv, împărțit în sezon regulat, urmat de faze de play-off pentru stabilirea campioanei și play-out pentru evitarea retrogradării. Această măsură are rolul de a crește numărul de meciuri cu miză uriașă și de a atrage mai mulți spectatori în tribune, dar și sponsori puternici alături de echipe.

O atenție deosebită a fost acordată tinerilor sportivi din România, un sector considerat vital de Bogdan Voina. Tot din sezonul 2027-2028, va lua naștere în mod oficial Campionatul Național de Tineret. Pentru a pune la punct toate detaliile legate de handbalul juvenil, membrii federației nu vor să se grăbească și au programat deja o nouă ședință specială la Cluj, pe data de 15 iulie. Tot pentru sprijinirea tinerilor jucători români, s-a aprobat introducerea conceptului de „joker medical” la nivel de seniori. Această regulă se va aplica în cazul accidentărilor grave, care necesită o perioadă de recuperare de peste 90 de zile. În aceste situații speciale, cluburile vor avea dreptul să realizeze un transfer de urgență, însă sunt obligate prin regulament să aducă exclusiv un jucător de naționalitate română, cu vârsta de sub 23 de ani.

Reforma atinge și zona tehnică. Federația va organiza cursuri de perfecționare complet gratuite pentru toți antrenorii de seniori și juniori din țară. Mai mult, aceștia vor fi scutiți de un examen final, conducerea considerând că tehnicienii își demonstrează deja competențele prin calificările obținute în instituțiile acreditate. În plus, eșalonul secund, adică Divizia A, va trece printr-o flexibilizare majoră. Restricțiile de participare vor fi eliminate complet la masculin și feminin, oferind drept de joc sportivilor cu sau fără contract de activitate sportivă. Se elimină, de asemenea, limitele privind jucătorii cu dublă legitimare și se permite utilizarea tinerilor care au împlinit vârsta de 16 ani. O altă regulă strictă introdusă acum interzice echipelor să se mai retragă opțional din faza de play-out în Divizia A, toate cluburile înscrise având obligația clară de a duce campionatul până la ultimul fluier. Bogdan Voina a concluzionat că acesta este doar primul pas dintr-un drum lung și a lansat un apel public la unitate și colaborare în perspectiva celor 2 turnee finale de juniori pe care România le organizează în această vară.