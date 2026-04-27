Schimbare de trupe la vârful handbalului românesc după o ședință maraton care a durat aproape 12 ore. Bogdan Voina a fost ales noul președinte al Federației Române de Handbal, promițând o nouă eră pentru acest sport. Pentru Sălaj, vestea cea mai importantă vine din componența Consiliului de Administrație: managerul HC Zalău, Gheorghe Tadici, a reușit să obțină un nou mandat în conducerea federației, asigurând reprezentarea județului nostru la cel mai înalt nivel decizional.

Adunarea Generală a alegerilor federale s-a încheiat după o ședință de alegeri maraton, aducând o schimbare așteptată de mulți afiliați. Bogdan Voina, fost handbalist de performanță și fiul legendarului Radu Voina, a preluat șefia handbalului românesc cu 126 de voturi în turul decisiv, după ce s-a clasat pe primul loc. Fostul președinte, Constantin Din, a părăsit cursa , nereușind să treacă de primul tur de scrutin.

Revoluția de la vârful federației a fost completată de victoria zdrobitoare a lui Adrian Cosman, care a obținut 118 voturi pentru postul de vicepreședinte, devansând nume importante precum Ramona Farcău sau Alexandru Dedu.

Punctul culminant pentru delegația noastră a fost votul pentru Consiliul de Administrație. Într-o competiție strânsă, Gheorghe Tadici a reușit să securizeze poziția cu numărul 15, asigurându-și locul printre cei care vor decide viitorul handbalului până în 2030. Deși lupta a fost la limită, experiența antrenorului zălăuan a cântărit decisiv, oferind județului Sălaj o reprezentare esențială în forul decizional național.

Cu o echipă nouă condusă de Bogdan Voina, dar cu expertiza veteranului Gheorghe Tadici în consiliu, handbalul românesc încearcă acum să își regăsească gloria de altădată sub un management proaspăt și ambițios.

Rămânerea tehnicianului zălăuan în forul decizional garantează o voce puternică în favoarea tinerelor talente autohtone, Tadici rămânând un susținător declarat al creșterii sportivilor români în beneficiul direct al echipelor naționale.

Cu un nou mandat în conducerea federației, Gheorghe Tadici va continua să pună accent pe promovarea tinerilor handbaliști români, o strategie pe care o consideră vitală pentru viitorul și succesul sportului nostru de aur.