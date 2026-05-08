Vești importante de la Parlamentul European pentru toți posesorii de autovehicule! Regulile privind inspecția tehnică periodică se modifică, oferind mai multă libertate șoferilor care circulă în afara granițelor, dar introducând și controale mult mai riguroase. Una dintre cele mai mari noutăți este posibilitatea de a efectua ITP-ul în orice stat membru UE, o măsură menită să ușureze deplasările lungi în spațiul comunitar.

Schimbarea majoră adoptată de eurodeputați permite șoferilor să obțină un certificat de conformitate temporar, valabil șase luni, dacă efectuează inspecția într-o altă țară decât cea de înmatriculare. Totuși, Parlamentul a respins ideea verificărilor anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani, menținând intervalul actual de doi ani.

Noile reglementări pun un accent sporit pe siguranță și tehnologie. Sistemele moderne, precum frânarea automată de urgență sau airbagurile, vor fi verificate obligatoriu. De asemenea, mașinile electrice și hibride vor avea parte de teste specifice. O altă lovitură este dată samsarilor de mașini: service-urile vor fi obligate să raporteze kilometrajul în baze de date naționale pentru a stopa frauda odometrelor pe piața second-hand.

Nici motocicliștii nu sunt uitați: ITP-ul devine obligatoriu pentru toate motocicletele cu o capacitate mai mare de 125 de centimetri cubi. În plus, testele de poluare și de zgomot vor fi mult mai stricte, iar mașinile care au fost rechemate în service de producători și nu au efectuat reparațiile vor fi declarate respinse la inspecție.

Proiectul intră acum în faza finală de negocieri între Parlament și Consiliul Uniunii Europene înainte de a deveni lege obligatorie pentru toate statele membre, inclusiv pentru România.

Prin acest set de măsuri, Uniunea Europeană încearcă să echilibreze nevoia de mobilitate a cetățenilor cu standarde de siguranță mult mai înalte, transformând inspecția tehnică dintr-o simplă formalitate birocratică într-un instrument digitalizat și riguros de protecție a mediului și a vieții pe drumurile publice.