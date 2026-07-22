Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a inaugurat NextGenDent – Centrul de Simulare Stomatologic, o investiție masivă realizată integral din fonduri proprii. Proiectul strategic este dedicat studenților de la Facultatea de Stomatologie și aduce tehnologii europene de ultimă generație. Centrul dispune de 75 de simulatoare stomatologice ultramoderne și de 25 de unituri clinice noi. Noul hub educațional va permite viitorilor medici dentiști să își dezvolte abilitățile practice într-un mediu complet sigur, după principiul „de la simulare la pacient”.

Învățământul medical din vestul țării face un salt uriaș spre viitor, în urma unei investiții majore realizate în infrastructura academică. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a inaugurat oficial proiectul numit NextGenDent – Centrul de Simulare Stomatologic. Evenimentul, organizat simbolic de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, marchează o nouă eră în pregătirea viitorilor medici dentiști, la standarde comparabile cu marile universități din Europa.

Potrivit datelor transmise oficial de biroul de presă al instituției academice, acest proiect de anvergură a fost finanțat integral din fondurile proprii ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Investiția majoră pune la dispoziția studenților un spațiu modern de învățare, special conceput pentru a răspunde exigențelor și transformărilor din medicina modernă.

Infrastructura noului centru este cu adevărat impresionantă. NextGenDent este dotat cu 75 de simulatoare stomatologice de înaltă performanță. Acestea sunt repartizate în 3 săli care poartă numele unor personalități marcante ale stomatologiei românești. Este vorba despre Sala profesor universitar doctor Mugur Popescu, Sala profesor universitar doctor Ovidiu Grivu și Sala profesor universitar doctor Voicu Sebeșan. Pentru ca procesul de învățare să fie complet, dotările Facultății de Stomatologie au fost suplimentate cu încă 25 de unituri stomatologice performante, destinate exclusiv activităților clinice și practicii directe.

În mesajul de deschidere, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, profesor universitar doctor abilitat Coralia Cotoraci, a subliniat importanța strategică a acestui proiect. Rectorul a evidențiat că noul centru reprezintă o investiție directă în studenți și în calitatea actului educațional, element care va consolida prestigiul facultății atât pe plan național, cât și internațional.

De asemenea, decanul Facultății de Stomatologie, conferențiar universitar doctor Ioana Lile, a explicat mecanismul prin care se va face instruirea. Procesul educațional va respecta cu strictețe principiul „de la simulare la pacient”. Concret, viitorii medici vor avea ocazia să exerseze absolut toate manevrele stomatologice complexe într-un mediu digitalizat și sigur, înainte de a interacționa direct cu pacienții reali.

NextGenDent este conceput să dezvolte precizia, coordonarea și încrederea tinerilor stomatologi. Prin această inaugurare de succes, Universitatea își reconfirmă angajamentul clar pentru inovație, excelență și performanță academică în beneficiul întregii comunități medicale.