Sistemul de sănătate din România trece printr-o transformare digitală majoră din această toamnă. Pacienții vor avea acces direct la propriul dosar medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate, prin intermediul noii platforme guvernamentale.

Schimbări istorice în spitalele și clinicile din țară. Din această toamnă, pacienții vor avea acces complet la dosarul lor medical și își vor putea face programări online la cabinetele de specialitate care se află în contract cu casa de sănătate. În același timp, medicii vor putea studia istoricul complet al fiecărui bolnav, indiferent de locul unde acesta s-a tratat în trecut. Noul portal, intitulat „e-sănătatea mea”, se află în acest moment în fază de teste. Autoritățile dau asigurări ferme că, odată cu inaugurarea acestei platforme moderne, celebrele blocaje ale cardului de sănătate vor deveni istorie. Autentificarea în portal se va face extrem de simplu, cu un cont de utilizator și o parolă sau direct prin aplicația guvernamentală de identitate digitală a României.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doctorul Horațiu Moldovan, a explicat că sistemul este unul foarte simplu și intuitiv. Utilizatorul alege specialitatea medicală dorită, selectează perioada și confirmă slotul disponibil. În prezent, sistemul este testat cu succes la spitalul din Oradea pentru 3 cabinete de specialitate. Programările online reprezintă doar una dintre cele 12 module complexe ale portalului. Aici vor fi stocate digital rețetele, biletele de trimitere și scrisorile medicale. În prima etapă, în portal vor fi introduși medicii din ambulatoriile de specialitate de la stat și de la privat care au contract cu casa de asigurări, urmând ca ulterior să fie conectați medicii de familie și spitalele. Întregul proiect a costat 100 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență.