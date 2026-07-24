Clubul Dinamo București, campioana ultimelor 2 ediții din Divizia A1 la volei masculin, a anunțat o restructurare masivă de lot înainte de startul noului sezon. Formația din Ștefan cel Mare se desparte de 8 jucători cheie, printre care și germanul Christian Fromm, care a decis să se retragă definitiv din activitate. Pentru a face față în grupele Champions League, oficialii echipei au realizat transferuri sonore.

Schimbări radicale în tabăra campioanei en-titre a României la volei masculin. Conducerea echipei Dinamo București a oficializat despărțirea de 8 jucători importanți care au contribuit la câștigarea celui de-al 20-lea titlu național din istoria clubului. Aceștia sunt Fromm, Premovic, Medenis, Grozdanov, Burggraf, Cardoso, Cukur și Druță. Un moment special îl reprezintă retragerea definitivă din activitatea profesională a internaționalului german Christian Fromm. Meciul 5 al finalei trecute cu Arcada Galați a fost ultimul din cariera sa, Fromm urmând să fie omagiat oficial de suporteri la primul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor.

Pentru a menține ștacheta sus, Dinamo a mutat rapid pe piața transferurilor și a anunțat aducerea internaționalului muntenegrean Milutin Pavicevic. Noul jucător evoluează pe postul de universal, este stângaci, are o înălțime de 2,01 metri și un punct de lovire al mingii impresionant, situat la o înălțime de 3,70 metri. Pavicevic vine din postura de campion în Muntenegru și a fost unul dintre principalii marcatori în ultima ediție a Ligii Europene.

Acest transfer se adaugă unei liste lungi de achiziții de top realizate de Dinamo pentru noul sezon. Printre noutățile echipei se numără olandezul Maarten van Garderen, campion în 5 țări, finlandezii Joonas Jokela și Niko Suihkonen, românul Tudor Balu și Markos Galiotos, coordonatorul naționalei Greciei, desemnat cel mai bun pe postul său în Golden League. În paralel, campionii au reușit să prelungească contractele unor piloni de bază din sezonul trecut, precum Sergio Diaconescu, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, Mircea Peța și Robert Călin.

Toate aceste eforturi sunt menite să pregătească echipa pentru o misiune extrem de dificilă pe plan european. Deținătoare a 3 trofee ale Cupei Campionilor Europeni în anii 1966, 1967 și 1981, Dinamo va juca în acest sezon direct în faza grupelor din CEV Champions League. Reprezentanta României a fost repartizată în Grupa B, o adevărată grupă a focului, unde va înfrunta Perugia din Italia, campioana en-titre a Europei, Ziraat din Turcia, formație prezentă în Final 4, și Montpellier, campioana Franței.