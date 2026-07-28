Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a publicat rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, după soluționarea contestațiilor. În urma reevaluării lucrărilor, numărul profesorilor promovați a crescut la 79. Cadrele didactice care au trecut acest examen obțin dreptul de practică în învățământul preuniversitar și vor beneficia de noile drepturi salariale începând cu luna septembrie.

Rezultate definitive pentru profesorii din județul Sălaj care au susținut examenul de definitivare în învățământ în sesiunea 2026. Inspectoratul Școlar Județean a publicat datele finale, după centralizarea și rezolvarea tuturor contestațiilor depuse de cadrele didactice nemulțumite de notele inițiale.

La proba scrisă din acest an s-au prezentat în total 114 candidați din județ. În primă fază, doar 73 dintre aceștia reușiseră să promoveze, obținând o notă finală de examen de cel puțin 8. Un număr de 26 de candidați au decis însă să conteste notele acordate de evaluatori și au cerut o nouă corectare a lucrărilor. Procesul de reevaluare a modificat notele pentru majoritatea celor care au depus contestații. Astfel, 15 profesori au primit note mai mari după reverificare, în timp ce 10 candidați s-au trezit cu note mai mici decât cele inițiale.

Cea mai importantă veste este că, după publicarea acestor rezultate finale, bilanțul general s-a îmbunătățit. Numărul total al candidaților promovați din județul Sălaj a crescut de la 73 la 79. Din punct de vedere procentual și al performanței, dintre cei 79 de profesori promovați, un număr de 21 au obținut note excelente, situate între 9 și 10. Aceștia reprezintă un procent de 19,81% din total. De asemenea, 58 de candidați, adică mai bine de jumătate, mai exact 54,72%, au obținut note finale cuprinse între 8 și 9. Din păcate, în acest an nu s-a înregistrat nicio notă maximă de 10. Cea mai mare notă din județ la proba scrisă a fost de 9,80, obținută la disciplina consiliere psihopedagogică.

Toate cadrele didactice care au promovat acest examen important dobândesc oficial dreptul de practică în învățământul preuniversitar. De asemenea, noile drepturi salariale cuvenite statutului de profesor cu definitivat vor fi acordate începând cu data de 1 septembrie 2026. Următorul pas legal este validarea acestor rezultate printr-un ordin al ministrului educației, document în baza căruia se vor elibera certificatele oficiale de acordare a definitivării în învățământ.