Ministerul Educației a publicat primele rezultate ale Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, înainte de contestații. În județul Sălaj, rata cumulată de promovare este de 67,71%, în scădere față de anul trecut, când a fost de 70,76%. Din păcate, în acest an nu s-a înregistrat nicio medie generală de 10 în județul nostru, deși la nivel național sunt 45 de astfel de medii. Topul liceelor din Sălaj este condus de Colegiul Național „Silvania” din Zalău, cu o rată de reușită de aproape 100%. Candidații nemulțumiți de note mai pot depune contestații astăzi și mâine, iar rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie 2026.

Rezultatele primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 au fost afișate pe site-ul dedicat și în centrele de examen din Sălaj, sub formă anonimizată. Potrivit datelor transmise de Biroul de Presă al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, din cei 1400 de candidați prezenți, au reușit să promoveze 948. Dintre aceștia, 1270 au fost din promoția curentă și 130 din promoțiile anterioare. Pentru promoția curentă, rata de promovare în Sălaj este de 72,68%, în timp ce pentru candidații din anii trecuți procentul de succes este de doar 19,23%.

Clasamentul pe licee arată o performanță deosebită pentru trei unități de învățământ din Zalău. Pe primul loc se află Colegiul Național „Silvania”, cu un procent de promovare de 99,58%, înregistrând un singur candidat respins. Acesta este urmat de Liceul de Artă „Ioan Sima”, cu 96,30%, și de Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, cu 95,85%. Deși nu avem nicio medie generală de 10 în județ, mulți absolvenți au obținut note maxime la diferite discipline. Astfel, s-au înregistrat 2 note de 10 la Limba română și o notă de 10 la Limba maternă, obținută la Colegiul Național „Silvania”.

Cele mai multe note maxime au fost la proba obligatorie a profilului. S-au înregistrat 22 de note de 10 la Matematică, dintre care 21 la Colegiul Național „Silvania” și una la Liceul Pedagogic. La Istorie au fost 15 note de 10, împărțite între Liceul Pedagogic, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei și Colegiul Național „Silvania”. La proba la alegere s-au adunat alte 24 de note de 10, cele mai multe la Anatomie, Geografie, Logică, Chimie și Informatică. Inspectoratul Școlar amintește că nota de la contestație poate să crească sau să scadă nota inițială. Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie 2026.