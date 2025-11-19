În cadrul conferinței de presă susținute de comisar-șef de poliție Florin Lupu – adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, au fost prezentate principalele rezultate obținute de către Serviciul Rutier și Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, în primele 10 luni ale anului 2025.

Pe linie rutieră, anul 2025 a reprezentat ,pentru polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ,o perioadă în care s-a pus un accent sporit pe reducerea principalelor cauze generatoare de accidente grave. Astfel, polițiștii rutieri au intensificat acțiunile preventive, controalele în trafic și utilizarea mijloacelor tehnice, precum aparatele radar și dispozitivele pentru depistarea alcoolului și substanțelor psihoactive. Obiectivul polițiștilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a fost și rămâne protejarea participanților la trafic.

Șeful Serviciului Rutier, comisar de poliție Cosmin Brisc, a adus la cunoștință publică principalele repere ale anului 2025.