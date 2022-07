Ricardo Grigore a ajuns la o ințelegere cu FC U Craiova și va rămâne să lupte în Liga 1, după ce Dinamo a retrogradat pentru prima oară în istoria de 74 de ani a clubului. Ricardo Grigore și-a reziliat contractual cu gruparea din Ștefan cel Mare, după ce și-a dat startul carierei la echipele de juniori ale „câinilor”.

Fotbalistul a făcut primele declarații după ce a semnat cu echipa pregătită de Marius Croitoru, încântat de alegerea făcută. Grigore nu a stat pe gânduri în momentul în care a primit oferta din partea Craiovei, după cum a declarat chiar el, preferând să refuse alte oferte din străinătate.

„Am vrut să mă duc într-un loc unde să pot să ajut echipa, apoi să urc tot mai mult, să progresez. Mi-am dat un mare restart, sunt încântat, am uitat clipele urâte din carieră. Vreau să devin jucătorul care se anunța. Am avut căderi de formă, oscilații, acum sunt bine.

M-am simțit dorit și apreciat, de la antrenor la patron. Am dat cancel celorlalte oferte, din afară, pentru a semna cu Craiova. Am zis să mă duc undeva unde să-mi fie bine, să mă simt important, să nu dau chix. Sper să-mi demonstrez valoarea în Bănie, să n-am probleme cu publicul. Sunt obișnuit de la Dinamo cu un public agresiv. Eu trebuie să le arăt evoluții bune și atunci va fi bine.

Eu zic că joc la Craiova adevărată, la Știința. Cred că și oamenii din forurile internaționale ne consideră pe noi Universitatea Craiova, cea adevărată… Nu vreau să intru în polemică, să pun paie pe foc. Sper să câștigăm cu cealaltă echipă din oraș, să aducem multe victorii importante fanilor.

Play-off, clar, acesta e obiectivul. De aceea am ales Craiova, ca să accedem în cupele europene. Cred că va fi bine. Crede-mă, ce-am găsit aici, nu am întâlnit deloc în România! Rar pe la echipele naționale am văzut asemenea baze precum ce avem noi. O infrastructură wow, tot respectul pentru oamenii care au făcut aceste lucruri. România are nevoie de astfel de baze.

Banii sunt la zi, totul este top. În ultimul an la Dinamo am avut banii la zi, în rest, toată cariera mea, a fost un salariu la 3-4-5 luni. O să fie ciudat, ca să zic așa, să fiu plătit la timp.

Dinamo? Mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce au făcut «câinii» pentru mine, rămâne clubul care m-a crescut în fotbal. Vreau să nu dezamăgesc mai departe. Sper ca Dinamo să revină în Liga 1, îmi doresc din suflet, Liga 1 fără Dinamo nu are același farmec. Chiar și celor de la FCSB nu le pică bine că nu mai există Dinamo în prima divizie”, a declarat Grigore conform GSP.