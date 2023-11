Consilierii liberali acuză dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău. Într-o postare pe pagina de socializare, aceștia arată că, prin suplimentări repetate, bugetului clubului SCM Zalău a ajuns să ne coste doar în acest an peste 10 milioane de lei, în timp ce rezultatele obținute sunt mediocre, în opinia acestora. Din păcate, SCM Zalău nici nu respectă legislația în vigoare în momentul în care cheltuie banii publici.

Consilierii locali ai PNL Zalău susțin investițiile pentru echipele de copii și junior, însă dezaprobă dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău. Aceștia atrag atenția, la fel cum au făcut-o în numeroase rânduri, asupra faptului că este nevoie de renunțarea la contractele cu valori mari ale jucătorilor străini și promovarea copiilor talentați din Zalău. Dealtfel, și sumele allocate pentru plata taxelor și transportului jucătorilor străini consumă inutil o sumă mare de bani din bugetul clubului. Fără a se reflecta în rezultate.

În ședința Consiliului Local Zalău din 26 octombrie, consilierii locali ai PNL, prin vocea liderului de grup, acuză faptul că PSD-iștii folosesc secțiile de copii și juniori ca paravan pentru dezmățul financiar din cadrul clubului SCM Zalău, atunci când au nevoie de bani mulți, deși doar a 10-a parte din buget este alocată fotbalului juvenil, conform datelor oferite de către cei din conducere.

Acest lucru în ciuda faptului că factorii locali care decid să aloce bani pentru sport sunt obligați prin lege să aloce 30% din suma respectivă și către susținerea financiară a secțiilor de copii și juniori.

Legea aprobată anul trecut este menită să ajute la consolidarea bazei de selecție pentru sportul de înalta performanță dar și pentru încurajarea sportului amator. Însă, alocările masive de sume ale Primăriei Zalău sunt către clubul propriu, SCM, iar banii cheltuiți de aceștia, pentru copii și juniori nu ajung nici măcar la 10% din buget, conform informațiilor făcute publice de consilierii PNL Zalău.

