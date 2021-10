Mesajul Ro-Alert a fost transmis în toată țara. Acesta cuprinde sfaturile date de autorități în contextul creșterii alarmante a cazurilor de Covid-19.

Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert la nivel național, în contextul creșterii accelerate a infectărilor cu Covid-19, de această dată în contextul pandemiei. Mesajul este însoțit de câteva sfaturi cu privire la protecția personală pe fondul creșterii alarmante a cazurilor de Covid-19. Autoritățile transmit că

”În contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul SARS-CoV-2, pentru protejarea sănătății dumneavoastră și a celor din jur, informați-vă din surse oficiale și respectați măsurile igienico-sanitare și de distanțare fizică.”

Alerta este clasificată în sistem ca fiind una de tip extrem. Mesajul Ro-Alert este cea mai recentă tentativă a autorităților de a convinge oamenii să se vaccineze. Dacă este o metodă potrivită și dacă va avea succes, asta rămâne de văzut. Cert este că decidenții încearcă din răsputeri să convingă oamenii să meargă la vaccinare, pe măsură ce situația pandemiei din țară pare să se fi agravat, iar situațiaeconomică pare să fi scăpat de sub control. Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că săptămânal va fi emis un mesaj Ro-Alert despre importanţa respectării măsurilor de prevenire, a informării din surse oficiale precum şi recomandarea de vaccinare.

„ Am agreat să transmitem săptămânal un mesaj prin sistemul Ro-Alert în care să transmitem importanţa respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei cu Sars-COV-2 şi de informare din surse oficiale, precum şi recomandarea foarte fermă de vaccinare. Mai mult decât atât ,vor fi transmise mesaje şi prin intermeniulCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate către pacienţii cu afecţiuni cronice, care se află în evidenţa CNAS cu aceste afecţiuni . (…) Fac un apel şi voi avea întâlniri în perioada următoare şi cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi cu boli cronice pentru a susţine acest demers şi a transmite un mesaj foarte clar şi foarte ferm de a adresabilitate către vaccinarea celor vulnerabili. De asemenea, prin intermediul asistenţilor comunitari, iar colegii din reţeaua primară de medicină de familie, am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii medicilor de familie şi am căzut de acord că una dintre modalităţile prin care putem să creştem conştientizarea importanţei şia beneficiilor vaccinării ar fi contactarea individuală a oamenilor, a pacienţilor, dinlistele proprii, în mod deosebit a celor vulnerabili care să se facă în perioada următoare prin intermediul medicilor de familie. ”, a transmis Valeriu Gheorghiță.