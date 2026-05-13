Performanță de nivel mondial pentru învățământul sălăjean! Elevii Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău s-au întors victorioși de la Oradea, unde au concurat cu peste 700 de participanți din 16 țări. Tinerii programatori din Zalău au cucerit podiumul la categorii extrem de dificile și au demonstrat că tehnologia viitorului se dezvoltă în județul nostru. Coordonați de profesori dedicați, elevii din Sălaj confirmă tradiția succesului la acest eveniment de top.

Cea de-a 14-a ediție a Robotics Championship a transformat Oradea în capitala mondială a tehnologiei. Peste 140 de echipe din Europa, Asia și Africa au adus în arenă peste 400 de roboți autonomi, umanoizi și sisteme bazate pe inteligență artificială.

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, participant tradițional la evenimentul girat de Universitatea din Oradea, a strălucit din nou prin rezultate de excepție.

La categoria Freestyle High School, elevul Meseșan Raul, din clasa a XI-a, a impresionat juriul internațional. Acesta a obținut Premiul 3 cu proiectul inovator „Colour Sorting Robot” și Locul 5 cu aplicația medical-tehnologică „EMG Project”.

În cadrul aceleiași categorii, colegul său de clasă, Toth Simeon, a obținut o clasare excelentă pe Locul 8 la nivel mondial, cu proiectul complex „Self-Balancing Robot”.

Evoluții remarcabile au fost înregistrate și la secțiunile de viteză Line Follower Classic și Line Follower Junior. Elevii zălăuani au reușit performanța de a-și doborî propriile recorduri de timp stabilite la edițiile anterioare.

În spatele acestor rezultate de podium stă munca titanică din laboratoarele din Zalău. Succesul este rodul pregătirii intense coordonate de profesorii Szilágyi Miklós Attila și Perneș Stoica Florica, cei care transformă pasiunea copiilor în performanță recunoscută internațional.

Competiția de la Oradea a inclus și workshopuri practice de programare, devenind un spațiu ideal pentru afirmarea tinerelor talente din Sălaj care desenează, prin proiectele lor, lumea de mâine.

Această performanță deosebită demonstrează din plin că, deși robotica nu este inclusă ca materie de sine stătătoare în programa școlară obligatorie, prin efortul susținut al profesorilor, ambiția de fier și dorința nemărginită de reușită a elevilor se pot cuceri podiumuri internaționale, o realitate pe care Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău o confirmă constant, an de an, transformând pasiunea pură în excelență tehnologică de top.