Mijlocașul spaniol Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului Mondial de fotbal, după ce a condus naționala Spaniei către al 2-lea ei titlu mondial. Căpitanul ibericilor și-a completat astfel un palmares de vis, la capătul unui turneu intens desfășurat pe tărâm nord-american. Spania a dominat complet premiile individuale, în timp ce Kylian Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialelor.

Performanță de excepție pentru fotbalul spaniol pe scena mondială. Rodri, câștigătorul Balonului de Aur din 2024, a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului Mondial. Mijlocașul echipei Manchester City a purtat banderola de căpitan și a fost titular în toate meciurile turneului, având o contribuție uriașă la triumful istoric al Spaniei pe tărâm nord-american. Reprezentanții FIFA au subliniat că fotbalistul a evoluat la cel mai înalt nivel pe parcursul întregii competiții, adăugându-și numele pe o listă stelară de legende ale fotbalului.

La doar 30 de ani, Rodri are un palmares pur și simplu impresionant. El a cucerit Balonul de Aur, Liga Campionilor, a câștigat de 4 ori trofeul în Premier League, este campion european cu Spania, iar acum adaugă titlul de campion mondial și trofeul pentru cel mai bun jucător al turneului.

La finalul marii finale, căpitanul Spaniei s-a declarat în al nouălea cer și a mulțumit public pentru acest succes, catalogând grupul actual drept unul senzațional. Ibericii au devenit bicampioni mondiali la capătul a ceea ce Rodri a numit cel mai dificil turneu din istoria Campionatelor Mondiale. Spania a reușit să învingă în ultimul act o mare echipă a Argentinei, din care nu a lipsit Lionel Messi. Secretul selecționatei iberice a fost curajul de a domina total adversarul în fiecare moment al jocului.

În cadrul aceleiași festivități, premiul de argint pentru cel mai bun jucător i-a fost acordat lui Lionel Messi, în timp ce balonul de bronz i-a revenit lui Kylian Mbappe. Spania a pus însă stăpânire pe restul trofeelor individuale importante. Fundașul central Pau Cubarsi a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al turneului mondial, în timp ce Unai Simon a plecat acasă cu titlul de cel mai bun portar. Unai Simon a avut un parcurs de-a dreptul uluitor, încasând un singur gol în cele 8 meciuri disputate, fiind un stâlp de bază în drumul Spaniei spre marele trofeu.

Chiar dacă naționala Franței a rămas fără medalie la această ediție a Cupei Mondiale, căpitanul „cocoșilor galici”, Kylian Mbappe, nu a plecat cu mâna goală. Atacantul francez a câștigat Gheata de Aur a competiției, fiind golgheterul absolut cu 10 goluri marcate. Prin aceste reușite, Mbappe a atins o bornă istorică uimitoare, ajungând la un total de 22 de goluri înscrise la turneele finale continentale. Cu această cifră, francezul l-a depășit oficial pe Lionel Messi în clasamentul all-time al marcatorilor de la Cupa Mondială, scriind la rândul său o pagină importantă în istoria fotbalului modern.