Clinica de oftalmologie ROMA Opticenter din Zalău se extinde și în Jibou, fiind prima clinică privată care își deschide un punct de lucru în acest oraș.

Specialiștii clinicii ROMA opticenter vor acorda consultații oftalmologice de top pentru locuitorii din orașul Jibou și zonele adiacente. Astfel, pacienții din Jibou vor putea beneficia de pachete de investigații preoperatorii, fapt care duce atât la depistarea și tratarea unor afecțiuni încă din fază incipientă , cât și la acordarea unui tratament adecvat pentru afecțiunile deja cunoscute de către pacienți.

După succesul clinicii din Zalău, în care au fost tratați mii de pacienti, Roma Opticenter se extinde și în orașul Jibou, unde, medicul chirurg oftalmolog dr. Romana Bințințan, alături de o echipă de specialiști, va oferi pacienților din Jibou toate serviciile de consultații oftalmologice de specialitate, inclusiv pachete de investigații preoperatorii, dar și servicii de optică medicală.

Consultațiile vor fi asigurate de către dr. Romana Bințințan, medic specialist oftalmolog.

Clinica va asigura o gamă completă de investigații de specialitate.Un avantaj major îl constituie faptul că toate investigațiile și tratamentele sunt realizate cu aparatură de ultimă generație. Printre acestea se numără investigații glaucom, câmp vizual computerizat, tomograf de nerv optic (OCT), tomograf de retină (OCT), ecografie oculară, biometrie și autorefractometrie non-contact Plusoptix, pentru copii.

”Suntem entuziasmați pentru că am reușit să deschidem această clinică în Jibou. Am avut în plan această extindere în zonă, avem mulți pacienți din Jibou și împrejurimi. Știm cât de importante sunt investigațiile de specialitate înainte de orice procedură și mai ales pentru stabilirea unui diagnostic corect, motiv pentru care am dotat această clinică cu aparatură de ultimă generație. Toate operațiile le putem face în continuare la Zalău, dar pacienții beneficiază chiar aici în Jibou de consult pre și post operator, precum și de investigații”, a declarat dr. Romana Bințințan, specialis oftalmolog

Clinica Roma Opticenter se bucură de mare notorietate și încredere în rândul pacienților, iar în Jibou va oferi și servicii de optică medicală, precum și o gamă largă de rame și lentile de cea mai bună calitate, la prețuri accesibile, alături de consultații de specialitate pentru alegerea ochelarilor. Printre brandurile de renume disponibile se numără Gucci, Levi’s, Guess, Police, Hugo Boss sau Max Mara, dar pacienții au la îndemână o gamă variată, pentru toate buzunarele.

Clinica Roma Opticenter din Jibou se află în Piața 1 Decembrie 1918 nr.11, Bl. S4-5, parter, Jibou,iar programările se pot face la numărul de telefon 0774 681 283. Programul de funcționare va fi de luni până vineri între orele 9-17 , iar sâmbătă clinica va fi deschisă între orele 10-14.