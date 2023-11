România a cucerit Trofeul Carpați și e gata de Campionatul Mondial de handbal feminin. România a învins Austria cu scorul de 41-34.

România a învins Austria cu scorul de 41-34, și a cucerit Trofeul Carpați 2023 la handbal feminin.

Naționala de handbal feminin a României debutează la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, împotriva celei mai slabe echipe din grupă, Chile. Urmează meciurile cu Serbia, pe 3 decembrie și Danemarca, pe 5 decembrie.

În sala plină din Bistrița, cu un public cald, cunoscător al fenomenului, Florentin Pera a făcut ultimele reglaje înaintea Campionatului Mondial. Meciul cu Austria a avut și o miză simbolică, fiind meciul decisiv de la Trofeul Carpați 2023.

Chiar dacă adversarele de la Trofeul Carpați nu au pus probleme României, selecționerul Florentin Pera și-a atins obiectivul prin folosirea tuturor jucătoarelor, repetarea schemelor de joc și stabilirea lotului final de 18 jucătoare pentru Campionatul Mondial.

„Au fost trei jocuri extrem de utile, de care aveam nevoie înainte de a pleca la Campionatul Mondial. Am încercat să dăm minute de joc tuturor jucătoarelor convocate și, în același timp, am încercat mai multe sisteme și formule de joc în atac și în apărare. Chiar dacă am avut și momente de cădere în timpul jocurilor, fetele au arătat că au capacitatea de a se concentra și a reveni în joc”, a trensmis Florentin Pera.