Naționala României a fost învinsă de Georgia în semifinalele Campionatului European de rugby. România va disputa finala mică a Campionatului European împotriva Spaniei.

Naționala de rugby a României a fost învinsă de Georgia cu scorul de 30-53, pe Stadionul Avchala din Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby.

În urma acestui succes, georgienii au câștigat și trofeul Antim Ivireanul, acordat echipei care se impune în duelurile directe dintre cele două selecționate.

„Stejarii” au deschis scorul rapid, în minutul 3, printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Gabriel Conache. România a menținut presiunea în debutul partidei, însă în minutul 16 a fost restabilit egalitatea pentru gazde.

Tot Conache i-a readus pe români în avantaj în minutul 18, însă georgienii au reacționat rapid. Până la pauză, scorul a fost de 15-9 pentru Georgia.

După reluarea jocului, georgienii au continuat să domine și au marcat rapid.

Replica României a venit în minutul 54, când căpitanul Cristi Boboc a reușit un eseu, transformat de Conache. Pe parcursul reprizei secunde, România a evoluat și în inferioritate numerică, după cartonașele galbene primite. România a mai punctat pe final prin eseul lui Damian Bonaparte, transformat de Conache, iar ultimul cuvânt l-a avut din nou Cristi Boboc, care a înscris un nou eseu, transformat de Daniel Plai. Scor final: 53-30 pentru Georgia.

Naționala României a avut patru debutanți, toți jucători naturalizați. Logan Weidner, Dylan Schwartz și Damian Bonaparte au fost titulari, în timp ce Jondre Williams a început partida pe banca de rezerve.

În urma acestui rezultat, România va disputa finala mică a Campionatului European împotriva Spaniei.