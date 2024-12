România a fost învinsă de Muntenegru, cu scorul de 25-27, în etapa secundă a grupei B de la Campionatul European de handbal feminin.

Începutul a fost dificil pentru „tricolore". Muntenegru s-a distanțat rapid cu un 6-2 în primele 6 minute.

Antrenorul Florentin Pera a cerut primul time-out al meciului, pentru a-și mobiliza jucătoarele.

În minutul 12, Daciana Hossu a salvat o aruncare importantă, iar Sonia Seraficeanu a reușit să reducă diferența la doar două goluri, 6-8.

În minutul 14, Corina Lupei a marcat primul său gol al meciului, punând România în avantaj pentru prima dată, scor 9-8.

Totuși, muntenegrenele au reușit să încheie prima repriză în avantaj, 16-12.

În ultimele minute România s-a apropiat la două goluri și le-au dat speranțe suporterilor români prezenți în sala de la Debrecen că pot produce o surpriză. În cele din urmă, Muntenegru s-a impus cu scorul de 27-25.

În ciuda eșecului, Florentin Pera se declară mulțumit datorită atitudinii arătate de jucătoarele sale. Selecționerul României a adus din nou în discuție lipsa de experiență a jucătoarelor din actualul lot.

„Am jucat bine și nu am renunțat. Se știe că avem o echipă nouă, cu multe jucătoare tinere. Șapte dintre aceste jucătoare sunt la primul lor Campionat European. Eu sunt mulțumit că nu am renunțat timp de 60 de minute și am încercat să revenim în joc. În prima repriză am reușit acest lucru, însă în a doua nu am avut suficientă energie”, a spus Florentin Pera, potrivit EHF.