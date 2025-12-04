România a fost învinsă de Ungaria, cu scorul de 34-29. Din păcate, România nu mai poate ajunge în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

Calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin a fost ratată de reprezentativa României. Rămâne obiectivul asumat la startul competiției, o clasare între primele 10 națiuni, performanță care nu a mai fost atinsă din 2017. Pentru a fi obținută, este nevoie de victorii în ultimele două partide la Rotterdam, cu Elveția și Senegal.

Liderele României în duelul cu Ungaria au fost: Sorina Grozav , cu 7 goluri, Lorena Ostase , cu 5 goluri, Alisia Boiciuc și Elena Roșu, cu câte 4 reușite.

După meci,Ovidiu Mihăilă a analizat cele întâmplate la Rotterdam și speră ca acum, pe final, înaintea ultimelor două partide din această grupă, fetele lui să facă un ultim efort și să câștige partidele rămase, cu Senegal și Elveția, care vor reprezenta, în mare măsură, imaginea pe care naționala o lasă la capătul acestui turneu final.