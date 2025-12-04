România a fost învinsă de Ungaria, cu scorul de 34-29. Din păcate, România nu mai poate ajunge în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
Calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin a fost ratată de reprezentativa României. Rămâne obiectivul asumat la startul competiției, o clasare între primele 10 națiuni, performanță care nu a mai fost atinsă din 2017. Pentru a fi obținută, este nevoie de victorii în ultimele două partide la Rotterdam, cu Elveția și Senegal.
Liderele României în duelul cu Ungaria au fost: Sorina Grozav , cu 7 goluri, Lorena Ostase , cu 5 goluri, Alisia Boiciuc și Elena Roșu, cu câte 4 reușite.
După meci,Ovidiu Mihăilă a analizat cele întâmplate la Rotterdam și speră ca acum, pe final, înaintea ultimelor două partide din această grupă, fetele lui să facă un ultim efort și să câștige partidele rămase, cu Senegal și Elveția, care vor reprezenta, în mare măsură, imaginea pe care naționala o lasă la capătul acestui turneu final.
„Sunt puțin dezamăgit, am simțit Ungaria destul de vulnerabilă astăzi, puteam să scoatem mai mult de la acest meci, chiar un succes. Făcând o radiografie acum la cald cred că momentele în care nu am gestionat mingile oferite de apărare ne-au privat de un rezultat pe care puteam să îl obținem. Ne-am precipitat pe faza a doua, nu am luat deciziile cele mai bune. Am ratat mult din extreme, nu am avut eficiență atât de bună. Sunt lucrurile pe care le avem din monitorizări, fiecare fată a rămas sănătoasă, eu pot să îmi asum orice, și acest insucces, și cel trecut, de asta sunt aici, dar nu pot să spun că îmi reproșez ceva anume. Au fost lucruri bune și lucruri rele la fiecare jucătoare. Eficiența pe extreme a fost scăzută, dar trebuie să corectăm și acest lucru, sunt meciuri cu miză, aștept mai mult de la jucătoarele mature, cu experiență, mai ales la aceste meciuri, și sper să înțeleagă măcar în al 13-lea ceas că în cele 2 meciuri care au mai rămas de jucat reprezintă poate imaginea de viitor a acestei echipe, caracterul nostru, dar și ca o implicare viitoare la diferite trageri la sorți. Avem o monitorizare atentă a jucătoarelor, am încercat să țin cont de aceste detalii de când am venit, să fie pe fond de odihnă, eu așa voi crede tot timpul, pentru că suntem la echipa națională și nu trebuie să fie diferențe mari. Suntem la echipa națională și nu trebuie să fie diferențe mari, sunt cele mai bune jucătoare din țară, nu ar fi trebuit să fie diferențe, acesta este unul dintre motivele pentru care am făcut unele schimbări.Bianca Curmenț a făcut un meci foarte bun, a oferit multe mingi, dacă valorificam mingile trimise de ea poate ajungeam la 35 de goluri. Multe mingi risipite pe o precipitare, iar acele decizii… plus ratările din momentele importante care ne puteau ajuta să ne păstrăm pe partea de a câștiga jocul. Într-o oarecare măsură, apărarea începe din momentul când ai pierdut mingea din atac. 34 de goluri, trebuie văzut cum le-am luat, din pozițional sau ne-au surprins pe lipsa de așezare din apărare, sunt două lucruri diferite. E foarte important ce urmează, să arătăm caracter, să terminăm acest Mondial cu fruntea sus, chiar dacă am avut aceste insuccese, cu Danemarca și Ungaria, naționale abonate la medalii. Trebuie să ne păstrăm motivația, de obiectiv răspund eu, indiferent de context și conjunctură. Rugămintea mea este să arătăm acest spirit până la final, nu se știe ce se poate întâmpla, ne trebuie maturitate și concentrare ca la început, să intrăm și să câștigăm. E vorba de imaginea României și de unele aspecte la unele trageri din viitor”, a spus Ovidiu Mihăilă, la finalul partidei.
