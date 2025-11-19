România a încheiat preliminariile CM 2026 cu o victorie de consolare în fața modestei San Marino, 7-1, într-o seară începută șocant la Ploiești, cu golul oaspeților din minutul 2. „Tricolorii” s-au restartat și au înscris de cinci ori , iar adversarii au înscris în propria poartă două autogoluri.

Meciul de la Ploiești, dintre România și San Marino, a început cu o surpriză din partea oaspeților, care au deschis scorul încă din minutul 2, prin Giacopetti, după o eroare în defensiva noastră. România a ripostat imediat, iar după 11 minute a reușit să restabilească egalitatea, la o centrare a lui Bîrligea, în urma căreia veteranul Rossi a trimis mingea în propria poartă.

Ocaziile au continuat să curgă la poarta lui Colombo, iar „tricolorii” au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după reușitele lui Baiaram și Dennis Man.

În partea secundă, România a continuat asaltul la poarta celor din San Marino, iar centrarea lui Bancu din minutul 57 a dus la un autogol similar al oaspeților, de această dată din partea lui Valentini.

În minutul 75, Ianis Hagi își trecea și el numele pe lista marcatorilor, la 12 minute după ce a fost introdus pe teren. Acesta a trimis din prima din interiorul careului, după o minge așezată perfect de Baiaram.

După alte câteva minute, Rațiu înscria din câțiva metri, după o respingere greșită a portarului, la centrarea lui Bancu din lateral, iar Louis Munteanu a fost cel care a închis tabela, în minutul 86, din lovitură de la 11 metri.

La capătul unui meci în care România nu a avut nimic de pierdut sau de câștigat, „tricolorii” se pregătesc acum pentru barajul din martie, pentru care își va afla joi adversarul.

Mircea Lucescu a vorbit despre victoria de la Ploiești, a analizat parcursul naționalei în grupă și a spus că nu are preferințe la baraj.