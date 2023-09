România a învins Kosovo cu 2-0 pe Arena Națională, într-un meci din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a fost suspendată în minutul 21 din cauza unui banner anti-Kosovo afișat de ultrașii români.

România a învins Kosovo cu 2-0 după un meci cu peripeții și cu un penalty ratat pe Arena Națională. Ambele goluri au fost înscrise pe final, după ce echipa noastră a jucat mai bine de o repriză cu un om în plus pe teren, în urma cartonașului roșu încasat în minutul 42 de kosovarul Muriqi.

În minutul 60, Nicolae Stanciu a ratat un penalty, dar același jucător își răscumpără greșeala și deschide scorul pentru România în minutul 83. În ultimele minute ale prelungirilor, românii scapă de emoții prin golul superb marcat de Mihăilă.

Scandările ultrașilor din „Uniți sub tricolor” au dus la întreruperea meciului România – Kosovo timp de 50 de minute. Edi Iordănescu s-a temut de ce e mai rău, un eșec la „masa verde”, iar FRF a reacționat printr-un comunicat vehement.

Selecționerul Edi Iordănescu și-a felicitat elevii pentru dăruire și admite că s-a temut pentru un eșec la „masa verde”.

„Felicitări băieţilor, au fost minunaţi, au arătat caracter, personalitate. Au arătat că ştiu să depăşească momentele grele, ce se întâmplă în jurul echipei naţionale nu e uşor de digerat. Am băieţi cu caracter, cu suflet mare şi băieţi cu valoare. Am obţinut o victorie meritată total şi mergem înainte cu încredere. Da, normal că nu doream aşa ceva, să pierdem meciul. Să ratezi o calificare la masa verde nu era ok. Sunt suporteri care au încurajat tot timpul echipa naţională şi îi rog din suflet să meargă înainte şi să se concentreze pe încurajarea echipei naţionale. Ne trebuie victorii cu Belarus și Andorra, să luăm totul pas cu pas”, a spus Edi Iordănescu