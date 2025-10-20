România a învins Polonia,cu scorul de 34-29, în etapa secundă a grupei din EHF Euro Cup. S-a jucat într-o atmosferă deosebită, la Craiova, cu peste 4.000 de fani în tribune.

România a învins Polonia,cu scorul de 34-29. Astfel, reprezentativa de handbal feminin devine favorită să meargă în Final Four-ul competiției împreună cu Norvegia.

La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27.

În ultimul meci de la Euro 2024, polonezele se impuneau 29-24 și trimiteau România doar pe locul 11 în cadrul turneului.

România a avut inițiativa în prima repriză și a condus de mai multe ori la trei goluri, dar la pauză scorul a fost egal, 15-15. În partea secundă România a jucat mai bine și a condus şi la opt goluri diferență, scor 25-17, reușind în final victoria cu 34-29.

Este prima victorie obținută de naționala feminină de handbal a României sub comanda selecţionerului Ovidiu Mihăilă.

În celălalt meci din grupă, Norvegia a învins Slovacia cu scorul de 31-19, în deplasare. Norvegia ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de România cu 2 puncte (golaveraj +3), și Polonia tot cu 2 puncte (și tot cu +3 la golaveraj). România va juca următoarele meciuri în primăvară cu Slovacia, pe 5 martie în deplasare şi pe 8 martie acasă.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia. Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

EHF Euro Cup este un turneu amical între cele 8 naționale deja calificate la Euro 2026. România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia participă în calitate de gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria datorită clasării pe podium la Euro 2024

România face parte din prima grupă, alături de Norvegia, Polonia și Slovacia. Primele două clasate merg în Final Four. Meciurile se joacă în datele în care celelalte echipe dispută meciurile din preliminarii.

Pentru națională urmează o lună de pauză. Jucătoarele vor reveni în cantonament pe 17 noiembrie. Urmează meciurile cu Portugalia, Cehia și Austria de la Trofeul Carpați, apoi Campionatul Mondial.