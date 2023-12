Naționala feminină de handbal a României a debutat cu dreptul în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin, învingând selecționata din Chile cu 44-19. După succesul cu Chile, elevele lui Pera au obținut și victoria cu Serbia.

După succesul cu Chile, pentru naționala feminină de handbal a României a urmat victoria cu Serbia. Eliza Buceschi a fost numită ‘Player of the match’ în duelul de la Herning, cu 6 goluri marcate din 7 aruncări. Diana Ciucă a fost una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren, având o eficiență de 55% a intervențiilor. Dindiligan, Ostase și Seraficeanu au reușit să marcheze câte 5 goluri fiecare, în meciul în care toate jucătoarele de câmp ale României au înscris. România a reușit astfel să bifeze a șaptea cea mai mare victorie din istorie la Campionatul Mondial.

„Un meci bun pentru noi, în special în prima repriză. Asta am și cerut echipei: să intrăm concentrați, să ne respectăm blazonul. Eram echipa favorită și cred că am făcut o primă repriză excelentă. Apărarea a funcționat bine. Contraatacul, de asemenea. Am marcat multe goluri ușoare, lucru pe care l-am și pregătit în această perioadă și în meciurile de pregătire. Au intervenit și sincope la finalizare sau relaxare în partea secundă. Dar e și normal, la diferența pe care am avut-o”, a afirmat selecționerul Florentin Pera.