Naţionala de handbal feminin a României a învins la Skopje reprezentativa Spaniei cu scorul de 28-27, la pauză 12-11, în primul meci din grupa principală II a Campionatului European de handbal feminin.

România a controlat jocul trei sferturi din timp, apoi la un moment dat a părut că scapă meciul din mână, fiind condusă la două goluri, dar a revenit pe final şi a câştigat printr-un supergol marcat în ultima secundă de Bianca Bazaliu.

Cu 10 secunde înainte de final, Spania a egalat la 27, însă elevele lui Florentin Pera nu au cedat și au pornit pe un atac rapid. Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la mijloc, mingea a ajuns la Neagu, care i-a trimis Biancăi Bazaliu, aflată la aproximativ 15 metri de poarta Spaniei. Interul Gloriei Bistrița a făcut doi pași în față și a expediat o torpilă uluitoare, pe mijlocul porții. Aala Rotaetxe, portarul Spaniei, a încercat să respingă, însă mingea i-a dat palma peste cap și a intrat în poartă.

„E bine, mă bucur pentru victorie, sunt bucuroasă pentru echipă, pentru că am reușit să câștigăm. Am văzut că nu mai aveam timp, am primit mingea de la Neagu și am dat! Acum avem o șansă mare, trebuie să jucăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Mă simt foarte bine cu fetele, suntem bine toate. În ultimele secunde nu mai e nevoie de nimic, iei mingea și o dai, atât(…) Am auzit că golul a făcut înconjurul lumii, e foarte tare, cel mai tare, în primul rând, este că am reușit să luăm cele două puncte și sunt foarte mândră de echipă, că am luptat până la final și nu am renunțat și vreau să le felicit și să le mulțumesc. Mă simt onorată să primesc atâtea mesaje, le mulțumesc tuturor, îmi cer scuze că nu pot răspunde la toate mesajele, dar cu siguranță le-am citit și vreau să le mulțumesc”, a declarat Bianca Bazaliu.