România a remizat cu Ungaria, la scorul de 2-2, iar tricolorii au pierdut calificarea la Euro 2026, din cauza rezultatului din tur, care a fost 3-2. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost și el prezent la meci și a sperat la o remontada a tricolorilor, având în vedere eșecul din meciul tur.

România a remizat cu Ungaria, scor 2-2, iar „tricolorii” au pierdut calificarea la Euro 2026, din cauza rezultatului din tur (3-2). La scorul de 1-0 pentru „tricolori”, în minutul șase, manșa retur a barajului pentru Campionatul European a fost întreruptă din cauza incidentelor din tribune.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost și el prezent la meci și a sperat la o remontada a tricolorilor, având în vedere eșecul din meciul tur.

Nu a fost să fie, iar naționala Ungariei elimină din nou România, scenariul repetându-se și acum 10 ani.

Meciul retur a fost programat la Craiova, iar o parte dintre fanii români s-au încăierat cu forțele de ordine, mai mulți au pătruns pe teren, iar apoi a explodat o petardă, motiv pentru care arbitrii au întrerupt imediat partida, iar cele două echipe au intrat la vestiare.

La scorul de 1-0 pentru „tricolori”, în minutul 6 un conflict a izbucnit în tribunele din Craiova.

La meci au fost prezenți suporterii celor de la FCU Craiova alături de cei de la Fervent, o brigadă de la Farul Constanța. Paginile suporterilor susțin faptul că incidentul ar fi izbucnit după ce Peluza Sud Craiova a cerut întreruperea meciului pentru că pe tabelă a apărut Ungaria – Ungaria, în loc de România – Ungaria.

Fanii de la FCU Craiova erau împărțiți în cele două tribune ale sălii, iar când conflictul cu Jandarmeria s-a iscat într-o parte, ceilalți suporteri au sărit pe teren din cealaltă tribună pentru a le lua apărarea, iar bătaia a degenerat.

Ulterior, partida s-a reluat după ce fanii au fost evacuați. Partida a întârziat mai mult deoarece oficialii au așteptat să se aerisească sala. Meciul s-a reluat după aproape 45 de minute.

De asemenea, Jandarmeria a precizat că 7 persoane au fost sancționate contravențional cu 1.500 de lei amendă și interzicerea accesului la evenimente sportive timp de un an.

UEFA Futsal Euro 2026 va avea loc în Letonia, Lituania și Slovenia, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie. Naţionala de futsal a României are patru participări la turneele finale europene: Portugalia 2007, Croaţia 2012, Belgia 2014 şi Slovenia 2018. Cele mai bune rezultate au fost atinse la ediţiile din 2012 şi 2014, sferturi de finală.